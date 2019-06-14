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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
14.06.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

Şehit Büyükelçi Taha Carım anıldı

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Şehit Büyükelçi Taha Carım anıldı

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'nde Şehit Büyükelçi Taha Carım için anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak görev yaptığı sırada Ermeni terör örgütü tarafından şehit edilen Büyükelçi Taha Carım, şehadetinin 42. yılında Roma'da törenle anıldı.

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Büyükelçilik ikametgahında dün akşam düzenlenen anma toplantısında saygı duruşunun ardından yaptığı konuşmada Taha Carım’ın Roma’da Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edildiğine dikkati çekerek, "Carım, evli ve iki çocuk babasıydı. Vatikan Büyükelçimiz idi. Roma’da evine döndüğü sırada, 63 yaşında şehit edildi" dedi.

Terörün hiçbir şekilde mazur gösterilemeyeceğini vurgulayan Büyükelçi Göktaş, "Terörizmin her türünü kınamak üzere burada bir araya gelmiş bulunuyoruz. Terör, nefret ve şiddetle herhangi bir ilerleme kaydedilemez. Teröristlere kahraman muamelesi yapılamaz. Terörle hep birlikte mücadele etmeliyiz" diye konuştu.

Büyükelçi Göktaş, İtalyanca olarak yaptığı konuşmada 9 Haziran 1977’de yapılan terör saldırısının, o dönemdeki Papa 6. Paul tarafından da "kalleşlik" olarak nitelenip, kınandığına dikkati çekti.

Şehit Büyükelçi Carım’ı makam şoförünün gözleri önünde öldüren teröristin kayıplara karıştığına değinen Göktaş, "Teröristler, Büyükelçimize iki kurşun sıkarak kaçıyor. Görgü tanıkları, iki işbirlikçiden de söz ediyor. Teröristlerin kaçabilmeleri, faillerin kimliklerinin saptanamaması; açılan soruşturma ve davanın da olaydan bir yıl sonra takipsizlikle neticelenmesi hazindir." ifadelerini kullandı.

Din Hizmetleri Ataşesi Abdülmetin Yalçın’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duası eşliğinde gerçekleşen anma töreninde, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Vatikan nezdindeki büyükelçiler ve diplomatların yanı sıra Vatikan yetkilileri, akademisyenler ve basın mensupları da hazır bulundu.

Taha Carım, 1941’de 27 yaşında başladığı diplomatik kariyeri sırasında Dışişleri Bakanlığında muhtelif görevlerde bulunmuş; ayrıca Fransa, Yunanistan, Suriye ve Mısır’da görev yapmıştı. 1957’de Türkiye’nin Karakas Büyükelçiliğine atanan Carım, müteakip süreçte Pakistan, Kanada, Lübnan ve İran’da da büyükelçilik yapmıştı. Carım, 1973’te atandığı Vatikan Büyükelçiliği görevini yaptığı sırada, 1977 yılında Ermeni terör örgütü tarafından düzenlenen suikast neticesinde şehit düşmüştü.

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