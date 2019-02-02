Seçmen oyunları

SAHTE SEÇMEN MUHTAR ÇIKTI

Seçmen taşıma, boş binada seçmen kaydı yapılması gibi çok sayıda itiraz ve şikâyet dosyası incelendi. Birbirinden ilginç örneklere rastlandı. Dosyaların birinde, ‘kaydırma seçmen’ diye itiraz edilen kişinin, 20 yıldan beri o mahallede yaşayan muhtar olduğu saptandı. Bu kişinin yeniden muhtar adayı olduğu ve rakibinin şikâyeti üzerine incelemeye alındığı ortaya çıktı, itiraz reddedildi.

Bir başka dosyada, bir şehirden 5 ayrı evden aynı ilçeye 20 kişinin kaydının alındığı ve bu 20 kişi için aynı ikamet adresinin gösterildiği ortaya çıktı. Muhtar seçimleri nedeniyle yapılan akraba transferi iptal edildi ve oy kullanmaları donduruldu. Başka bir dosyada ise “Tek evde 30 kişi kalıyorlar” diye yapılan itiraz incelendi. Tek ev olarak görülen binanın, 6 dairelik bir apartman olduğu ve kat mülkiyetine geçilmediği için tek ev görüldüğü belirlendi. Seçmenlerin de uzun yıllardan beri orada yaşayan kat malikleri olduğu saptandı ve itiraz kabul edilmedi.

JANDARMA VE POLİSLERİN DURUMU

YSK’ya muhalefet tarafından yapılan en büyük itiraz ise başta Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’ne görevli gönderilen polis ve jandarmayla ilgili oldu. Bu kişilerin ‘seçim güvenliği’ için bölgeye sevk edildiklerine ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın yazısına rağmen muhalefet ‘tek günlük’ yapılan görevlendirmenin, seçmen kaydırma olarak nitelendirilmesini istedi. Küçük yerleşim yerlerinde sayıları toplamda 10 bine varan polis ve jandarma transferinin, seçim sonuçlarını etkileyeceğini dile getiren muhalefet temsilcileri, bu güvenlik görevlilerinin ikamet adresleri dışında oy kullanmamasını istedi. İçişleri Bakanlığı, YSK’ya gönderdiği itiraz yazısında, bunların büyük bölümünün sürekli görev yapacak jandarmalar olduğunu, polislerin görevlendirmelerinin ise daha uzun süreli yapılacağını bildirdi. Foça’ya eğitim için giden jandarmanın, seçimde ilçede oy kullanmaları da itiraza konu olmuştu. CHP’nin itirazlarına rağmen sonuç değişmedi. Eğitim sürecini tamamlayan 800 askerin bölgeden ayrıldığı, kalan askerlerin ise orada oy kullanacağı belirtiliyor. Eğitimi süren askerlerin sayısının ise 3 bini bulduğu ifade ediliyor.