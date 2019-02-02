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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuray BABACAN - ANKARA
02.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Seçmen oyunları

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Seçmen oyunları

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen kütüklerini dün itibarıyla kesinleştirdi. YSK Başkanı Sadi Güven’in bir hafta önce 54 bin olarak açıkladığı oy kullanmasına izin verilmeyen seçmen sayısı 91 bine çıktı. Seçmen kütüklerinin kesinleşmesi nedeniyle artık bu itirazlar da incelenmeyecek. Kaydırma ve hile saptanan bu kişiler seçimlerde oy kullanamayacak.

SAHTE SEÇMEN MUHTAR ÇIKTI

Seçmen taşıma, boş binada seçmen kaydı yapılması gibi çok sayıda itiraz ve şikâyet dosyası incelendi. Birbirinden ilginç örneklere rastlandı. Dosyaların birinde, ‘kaydırma seçmen’ diye itiraz edilen kişinin, 20 yıldan beri o mahallede yaşayan muhtar olduğu saptandı. Bu kişinin yeniden muhtar adayı olduğu ve rakibinin şikâyeti üzerine incelemeye alındığı ortaya çıktı, itiraz reddedildi.

Bir başka dosyada, bir şehirden 5 ayrı evden aynı ilçeye 20 kişinin kaydının alındığı ve bu 20 kişi için aynı ikamet adresinin gösterildiği ortaya çıktı. Muhtar seçimleri nedeniyle yapılan akraba transferi iptal edildi ve oy kullanmaları donduruldu. Başka bir dosyada ise “Tek evde 30 kişi kalıyorlar” diye yapılan itiraz incelendi. Tek ev olarak görülen binanın, 6 dairelik bir apartman olduğu ve kat mülkiyetine geçilmediği için tek ev görüldüğü belirlendi. Seçmenlerin de uzun yıllardan beri orada yaşayan kat malikleri olduğu saptandı ve itiraz kabul edilmedi.

JANDARMA VE POLİSLERİN DURUMU

YSK’ya muhalefet tarafından yapılan en büyük itiraz ise başta Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’ne görevli gönderilen polis ve jandarmayla ilgili oldu. Bu kişilerin ‘seçim güvenliği’ için bölgeye sevk edildiklerine ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın yazısına rağmen muhalefet ‘tek günlük’ yapılan görevlendirmenin, seçmen kaydırma olarak nitelendirilmesini istedi. Küçük yerleşim yerlerinde sayıları toplamda 10 bine varan polis ve jandarma transferinin, seçim sonuçlarını etkileyeceğini dile getiren muhalefet temsilcileri, bu güvenlik görevlilerinin ikamet adresleri dışında oy kullanmamasını istedi. İçişleri Bakanlığı, YSK’ya gönderdiği itiraz yazısında, bunların büyük bölümünün sürekli görev yapacak jandarmalar olduğunu, polislerin görevlendirmelerinin ise daha uzun süreli yapılacağını bildirdi. Foça’ya eğitim için giden jandarmanın, seçimde ilçede oy kullanmaları da itiraza konu olmuştu. CHP’nin itirazlarına rağmen sonuç değişmedi. Eğitim sürecini tamamlayan 800 askerin bölgeden ayrıldığı, kalan askerlerin ise orada oy kullanacağı belirtiliyor. Eğitimi süren askerlerin sayısının ise 3 bini bulduğu ifade ediliyor.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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