Seçimi neden iptal ettiniz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yüksek Seçim Kurulu’nun soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkan ve müdürlerinin 23 Haziran seçimlerinde görev yapması kararına “O zaman seçimi neden iptal ettiniz” tepkisi gösterdi.
Erkek, Hürriyet’e özetle şunları söyledi: “İstanbul seçiminin ne kadar gerekçesiz ve dayanaksız şekilde iptal edildiğini gösteriyor bu karar. Kendi kararları ile çelişen bir YSK ile karşı karşıyayız. Seçim müdürleri gidip örgütlü suçlar savcılığında ifade vermişti. YSK şimdi ‘aynı kurul görev yapacak’ diyor. O zaman kanuna aykırı hareket edilmemiş. Bu açıdan vicdanları yaralayan bir karar var. O zaman seçimi neden iptal ettiniz. YSK İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na seçim kurulları ile ilgili yaptığı suç duyurusunu geri çekmiş. Sandığa darbe yaptılar, şimdide işin içinden çıkamıyorlar.”
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