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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
02.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Seçim kampanyası şubatta başlayacak

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Seçim kampanyası şubatta başlayacak

CHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Ocak ayının sonunda Türkiye geneli için aday tanıtım toplantısı yaparak seçim çalışmalarına aktif olarak başlanacak ve propaganda için start verilecek” dedi. Torun, Hürriyet’e özetle şunları söyledi:

GÖRÜŞME BUGÜN BİTİYOR

“Bugüne kadar adaylarımızın yarıdan fazlasını açıkladık. İttifak görüşmelerinden dolayı 150-200 civarı il, ilçe ve beldede aday çıkarmayarak, İYİ Parti’yi destekleyeceğiz. Görüşmeleri bugün bitirmeyi planlıyoruz. 4 Ocak’ta Parti Meclisi (PM) toplanacak ve çok sayıda yerin adayını açıklayacağız. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayımız ile İzmir ve İstanbul’un ilçelerinde adaylarımızı belirlemek için çalışmalar başlayacak. İstanbul adayımızın tanıtımı yapıldı. Önümüzdeki günlerde Ankara için de aday tanıtımı yapılacak. Ocak ayının sonunda Türkiye geneli için aday tanıtım toplantısı yaparak, bu toplantı ile seçim çalışmalarına aktif olarak başlanacak ve propaganda için start verilecek. Şubat başından itibaren de seçim çalışmalarına başlamış olmayı planlıyoruz.

10 ÇALIŞTAY TAMAM

12 bölgede çalıştay başlatmıştık. 10 bölgeyi tamamladık, bu hafta İstanbul ve İzmir’de de çalıştay yaparak tamamlamış olacağız. Çalıştaylar çok verimli geçti ve partiye kalıcı bir veri oluşturduk. Uzman ekiplerimiz bütün katılımcılarla mülakatlar yapıyor. Elde edilen bilgiler döküman haline getiriliyor. Şu anda iki kitapçık oluşturduk, son kitapçığı da son toplantılarda oluşturacağız. Kitapçıkta her il ve ilçenin sorunları, hassasiyetleri, etnik yapısı, yapısal dengeleri ile ilgili bilgiler var. Böylece her adaya ve her bölgeye özel ayrı ayrı propaganda dili oluşturuyoruz. Aynı zamanda parti arşivlerinde Türkiye’nin tamamına ilişkin fotoğrafın yer alacağı bir kaynak olacak.”

 

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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