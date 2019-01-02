Seçim kampanyası şubatta başlayacak
CHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Ocak ayının sonunda Türkiye geneli için aday tanıtım toplantısı yaparak seçim çalışmalarına aktif olarak başlanacak ve propaganda için start verilecek” dedi. Torun, Hürriyet’e özetle şunları söyledi:
GÖRÜŞME BUGÜN BİTİYOR
“Bugüne kadar adaylarımızın yarıdan fazlasını açıkladık. İttifak görüşmelerinden dolayı 150-200 civarı il, ilçe ve beldede aday çıkarmayarak, İYİ Parti’yi destekleyeceğiz. Görüşmeleri bugün bitirmeyi planlıyoruz. 4 Ocak’ta Parti Meclisi (PM) toplanacak ve çok sayıda yerin adayını açıklayacağız. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayımız ile İzmir ve İstanbul’un ilçelerinde adaylarımızı belirlemek için çalışmalar başlayacak. İstanbul adayımızın tanıtımı yapıldı. Önümüzdeki günlerde Ankara için de aday tanıtımı yapılacak. Ocak ayının sonunda Türkiye geneli için aday tanıtım toplantısı yaparak, bu toplantı ile seçim çalışmalarına aktif olarak başlanacak ve propaganda için start verilecek. Şubat başından itibaren de seçim çalışmalarına başlamış olmayı planlıyoruz.
10 ÇALIŞTAY TAMAM
12 bölgede çalıştay başlatmıştık. 10 bölgeyi tamamladık, bu hafta İstanbul ve İzmir’de de çalıştay yaparak tamamlamış olacağız. Çalıştaylar çok verimli geçti ve partiye kalıcı bir veri oluşturduk. Uzman ekiplerimiz bütün katılımcılarla mülakatlar yapıyor. Elde edilen bilgiler döküman haline getiriliyor. Şu anda iki kitapçık oluşturduk, son kitapçığı da son toplantılarda oluşturacağız. Kitapçıkta her il ve ilçenin sorunları, hassasiyetleri, etnik yapısı, yapısal dengeleri ile ilgili bilgiler var. Böylece her adaya ve her bölgeye özel ayrı ayrı propaganda dili oluşturuyoruz. Aynı zamanda parti arşivlerinde Türkiye’nin tamamına ilişkin fotoğrafın yer alacağı bir kaynak olacak.”
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