‘Seçilemezsem kurultay toplarım’
CHP’li Muharrem İnce, Ankara 35. Noterliği’ne giderek, “CHP Genel Başkanı seçilmem durumunda, ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde, cumhurbaşkanı seçilemezsem, CHP Olağanüstü Kurultayı’nı 45 gün içerisinde toplayacağımı noter huzurunda beyan ve taahhüt ederim” yazılı taahhütname imzaladı.
İnce, noter çıkışında özetle şöyle konuştu : “Önümüzdeki dönemde genel başkan olursam; üyelerin önüne sandık koyacağımı, sivil toplum örgütlerinin oy kullanacağını, baroların, odaların da CHP’nin adayını destekleyecek başka siyasi partilerin üyelerinin de oy kullanacağı bir ön seçimle cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve burada kendim de aday adayı olacağım... Bunu da baştan taahhüt ediyorum ama cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamazsam partiyi hemen olağanüstü kurultaya götüreceğimi taahhüt ettim, bunu imzaladım. Yani koltuk derdinde değilim, Türkiye derdindeyim, çocuklarımızın geleceğinin derdindeyim.”
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