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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.11.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Sazan balığını yedikten sonra anladılar... Birbirlerine bakıp 'eyvah' dediler!

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Sazan balığını yedikten sonra anladılar... Birbirlerine bakıp 'eyvah' dediler!

Antalya’da inşaat mühendisi Mehmet Ata Ağırman (38), kanser hastası ablasının tedavisini karşılamak için sattığı 140 bin TL değerindeki otomobilinin parasını alamadığını ileri sürerek dolandırıldığını iddia etti. Sadece elinde aracın değerinde senet kaldığını ve otomobilini satmadan önce de şüphelilerin kendisine sazan balığı yedirdiğini belirten Ağırman, “Balığı yerken ‘ne güzel’ dedik, kaçtıklarında ise amcaoğlumla birbirimize baktık ve ‘eyvah’ dedik. Özellikle o balığı ısmarlamaları manidar diye düşünüyorum” dedi.

Olay, 5 Nisan Cuma günü Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Uzun süredir yurt dışında çalışan inşaat mühendisi Mehmet Ata Ağırman (38), kanser hastası ablası için 2018 model aracını satmak istedi. Ağırman, emlakçı tanıdığının vasıtasıyla Denizli’de yaşayan 3 kişi ile telefonda görüşerek 140 bin TL karşılığında anlaştı. İddiaya göre, Antalya’ya davet ettiği şahıslar kente geldiklerinde, kooperatiften kredi çekeceklerini söyleyip, satışın Denizli’nin Çivril ilçesinde olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Ağırman, yanındaki akrabası ve şahıslarla birlikte Çivril ilçesine geldi. Noter satışı öncesi şahıslar, Ağırman’ı balıkçı lokantasına götürerek sazan balığı yedirdi, ardından 140 bin TL değerinde senet verdi ve kendi aralarında bir de sözleşme imzaladılar. Daha sonra notere giden Ağırman, aracının satışını gerçekleştirdi ancak yine iddiaya göre şahıslar, paranın havale yöntemiyle hesabına yatacağını söyleyip akaryakıt istasyonunda ihtiyaç molası verdikleri sırada kaçtı. Dolandırıldığını düşünen Ağırman, polise giderek şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

“WC’DEN ÇIKTIĞIMDA KAÇMIŞLARDI”

Başında geçenleri anlatan Ağırman, “Denizli’den çıktık, ‘para’ deyince, ‘hesabına gelecek’ dediler ve Antalya’ya kadar bizi getirdiler. Mesai saati dolmasına yakın para yatmayınca geri dönüp arabayı geri almak istedik. Yanımızdaki şahıslarla birlikte tekrar Denizli’ye dönüyorduk. Bir akaryakıt istasyonunda ‘WC’ye gideceğiz’ dediler. Biz de indik onlarla beraber. Daha sonra şüphelenip dışarıya çıktığımda arabayı bile göremedim, kaçmışlardı. Ardından polise şikayetçi olduk. Evraklarımızda senet olunca polis, olay dolandırıcılıktan çıkıp ticarete dönüştüğünü söyledi. Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğüne gidip şikayetçi olduk. Çivril Mahkemesi aracıma tedbir koydurdu. Şu anda soruşturma devam ediyor. Senette ismi olan şahsın yaşadığı adrese kadar gittik ve orada yoktu. Süreç çok yavaş ilerliyor. 7 ayı geçti henüz arabamın yakalanma kararı çıkmadı” dedi.

“ABLAM OLAYI DUYUNCA DAHA DA KÖTÜLEŞTİ”

Olay sonrası hasta ablasının olayı duyduktan sonra üzülerek daha da kötüleştiğini belirten Ağırman, “Kanser ablamızın tedavisi için aracımızı satalım dedik, bu olayı duyunca daha çok kötüleşti. Ablamın sağlığı için hakkımızı aramaya devam edeceğim” diye konuştu.

YERKEN ‘NE GÜZEL’, SONRASINDA ‘EYVAH’ DEDİK”

Şahısların sazan balığı yedirmesini de manidar bulduğunu sözlerine ekleyen Ağırman, “Sazan balığı yedirince kafamız karıştı. Acaba bunlar, ‘Sazanları yakaladık’ diye bir mesaj mı verdiler diye düşündük. Balığı yerken ‘ne güzel’ dedik, akaryakıt istasyonundan kaçtıklarında amcaoğlumla birbirimize baktık ve ‘eyvah’ dedik. Özellikle o balığı ısmarlamaları manidar diye düşünüyorum” diye konuştu.

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