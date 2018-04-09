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    Sayın Erdoğan rakiplerini kendi seçer

    Eyüp SERBEST / İSTANBUL
    09.04.2018 - 21:40 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililerle birlikte Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Çarşının girişinde ‘Başkan Akşener’ sloganlarıyla karşılanan Meral Akşener’e bir esnaf da nazar boncuğu taktı. Akşener, ziyareti sırasında ‘ittifak’la ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

    “Herhangi bir irtibatımız yok. Sayın Kılıçdaroğlu kongremiz sonrası bir hayırlı olsun ziyareti yapacak. Perşembe günü için randevulaştık. Karamollaoğlu ile de bir konuşma yaptık, kongreniz hayırlı olsun diye. Onlar arayıp hayırlı olsun dediler, ziyaret edeceklerini söylediler. Bunun dışında bir bilgim yok. Ben başında bir kere aday olduğumu söyledim. 100 bin imza ile söyledim. Bunların hepsi bir meydan okuma ve tartıya çıkma. Sayın Erdoğan büyük bir telaş içerisinde ittifak yaptı. Sayın Erdoğan rakiplerini kendisi seçer ve rakiplerini çerçeveler. Dolayısıyla o çerçeve içerisine bir sistem kurar. Referandumda herkes farklı çalıştı ve insicamı bozuldu Sayın Erdoğan’ın. Bugün de bozuk. Birinci turda her bir parti kendi adayını göstermeli. İkinci turda zaten yakınlaşmalar olur. O ayrı. Birinci turda bunun yapılması lazım. Eğer bir çerçevenin içine herkes doldurulursa Sayın Erdoğan herhalde deve keser. Benim de eski dostum. Masrafa sokmak istemiyorum kendisini.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , meral akşener , iyi parti , gündem
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