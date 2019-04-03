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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.04.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Satarken yakalandılar! En az 2 bin yıllık ve 2 milyon TL değerinde

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Balıkesir'de polis timleri büyük tarih vurgununa 'dur' dedi. Operasyon yapan polis timleri üzerinde 'Kommagene Krallığı"nın lideri Antiacho'nun ebedi istiratgahı' yazan 2 bin yıllık mermer ele geçirdi. Tarihi eserin 2 milyon TL değerinde olduğu iddia edildi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği tarafından tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların arabalarında yapılan aramada eski Roma İmparatorluğu'na ait olduğu ve piyasa değeri 2 milyon lira olduğu iddia edilen heykel çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bigadiç ilçesinden hareket eden bir aracın içinde bulunan kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi alındı. Gelen ihbarı değerlendiren polis, aracı bir süre takibe aldı. Akçay girişinde durdurulan araçta bulunan Ö.M., N.K., İ.T. ve R.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Polis, şahısların araçlarında yaptığı aramada Eski Roma dilinde "Kommagenne Krallığının Lideri Antiacho'nun Ebedi İstirahatgahı"yazılı Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2000 yıllık tarihi eser olduğu değerlendirilen mermer heykel ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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