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    Şaşkına çeviren 'Çiftlik Bank' anketi!

    Hürriyet Haber
    24.03.2018 - 16:39 | Son Güncelleme:

    Çiftlik Bank benzeri yapılarla ilgili çarpıcı sonuçların ortaya çıktığı bir anket yayınlandı. Ankette 'Çiflik Bank' dolandırıcılığı sonrası bu tür organizasyonlara tekrar katılırım diyenlerin oranı ''bu kadar da olmaz'' dedirtti.

    Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Suat Kolukırık koordinatörlüğünde AREDA Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen ''Çiftlik Bank'' anketi kısa yoldan para kazanma çabalarına ilişkin önemli veriler ortaya koyuyor.

    Ankete katılanların %90.7’si çiftlik bank mağduriyetlerinin son bulacağına inanmıyor.

    Haber7'nin yayınladığı ankette, katılımcıların %19.6'sı daha önce benzer bir saadet zinciri organizasyonuna dahil olmuş ve bu tip organizasyonlardan haberdar olmada arkadaş çevresi %76.4 oranında belirleyici faktör olarak yer alıyor.

    Ankete katılanların %64.8'i hayat standartlarını yükseltme ve kısa yoldan para kazanma %48.4 amacıyla sisteme dahil olunduğunu belirtirken, umduğunu bulamayanların oranı %85.2’dir.

    YÜZDE 20.'4'Ü HALA 'KATILIRIM' DİYOR

    Anketin en çarpıcı sonuçlarından biri de katılımcıların %20.4’ünün hala uygun bir organizasyon olması durumunda katılma isteğinde bulunacağını ifade etmesi oldu.

    Şaşkına çeviren Çiftlik Bank anketi

    Etiketler: çiftlik bank anketi , anket , katılma oranı , haberler , gündem
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