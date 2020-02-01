Şartlı bağış yapıldı yurda aktarıldı

Ensar Vakfı, Başkentgaz’ın Kızılay üzerinden yaptığı yaklaşık 8 milyon dolarlık bağışın, TÜRGEV ile ABD’de birlikte kurdukları TÜRKEN Vakfı Yurdu’na aktarıldığını duyurdu. New York’un Manhattan bölgesinde arsa alındığını ve burada 21 katlı öğrenci yurdu yapıldığı belirtilen açıklamada FETÖ ile mücadeleye katkının sivil toplum sorumluluğu olarak görüldüğü ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi: “Amerika’ya eğitim-araştırma için giden gençlerimizin FETÖ kıskacından uzak bir şekilde güven içerisinde barınabileceği bir yurt projesi TÜRKEN Vakfı tarafından hayata geçirilmiştir. 21 katlı olarak planlanan yurdun önümüzdeki iki yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmekte olup şimdiye kadar 12 katı inşa edilmiştir. Arsa ve inşaat maliyetleri vakıflarımızın öz kaynakları ve hayırseverlerin bağışlarıyla karşılanmaktadır. Şirket, TÜRKEN Vakfı yurt inşaatı için Ensar Vakfı’na yapacağı bağışını Kızılay’a şartlı bağış yoluyla yapmayı tercih etmiş, Kızılay da bağışın şartı gereği söz konusu meblağı Vakfımıza göndermiştir. Şartlı bağış işlemleri vakıf mevzuatlarında yer alan hukuki işlemlerdendir.”

HUKUKİ, VİCDANİ AÇIDAN UYGUN



TARTIŞILAN bağışı yapan Başkentgaz’dan da dün yeni bir açıklama geldi. Bağışların 15 Temmuz darbe girişiminden sonra özellikle Kızılay üzerinden yapılması kararı alındığı belirtilen açıklamada özetle şöyle denildi:

“Hayırseverlerin bağış ve yardım faaliyetlerini özel saiklerle yaptığı algısının yaratılması sadece bizi değil, bütün hayırseverleri rencide etmiştir. Kamu yararına çalışan vakıf olduğu kararı bulunan bir vakfa bağış yapmakla Kızılay’a bağış yapmak arasında hukuki ve ekonomik açıdan bir fark yoktur. Derdimizin herhangi bir ekonomik menfaat olmadığı bağışçı olmamızdan da anlaşılmaktadır. Kurumumuzun bütün işlemleri şeffaf ve denetime açıktır. Yapılan bağış hem hukuki hem de vicdani açıdan uygundur. Bu işlemin adeta illegal bir işlem gibi gösterilmesi büyük bir vefasızlık ve insafsızlıktır.”

‘GÖKDELENİN MANTIĞI NE’

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise dün yaptığı basın toplantısında FETÖ’nün yurt dışındaki eğitim kurumlarını devralmak ve bu faaliyetleri yürütmek üzere Maarif Vakfı kurulduğunu hatırlattı. “Türken Vakfı’nın bağışçıları kimlerdir? Manhattan’da gökdelen dikmek ve Muhammet Ali’nin çiftliğini alınmasının mantığı nedir?” diye soran Altay, Kızılay’ın bilançolarının bağımsız denetim kuruluşları tarafından acilen incelenmesi gerektiğini savundu.