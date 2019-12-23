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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne) (DHA)
23.12.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Saros'ta şiddetli lodos 2 tekne batırdı

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Saros'ta şiddetli lodos 2 tekne batırdı

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle iskeleye bağlı bulunan 2 tekne battı.

Marmara Bölgesi'nde 2 gündür etkili olan şiddetli lodos, Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde dev dalgalar oluşmasına neden oldu. Dalgalar limana bağlı olan 2 teknenin batmasına, bazılarında ise hasara neden oldu. Bazı tekne sahipleri, dalgalardan zarar görmemesi için teknelerini kendi çabalarıyla karaya çıkardı.

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