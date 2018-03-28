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    Sarıyer’de narkotimleri evde uyuşturucu serası buldu

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    28.03.2018 - 11:31 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da, elektronik uzmanı Berkay G., ailesinden kalan miras parasıyla hint keneviri serası kurdu. İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu serasının bulunduğu evi basarak Berkay G ve sevgilisi Hilal Y’yi gözaltına aldı.

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer Gümüşdere Köyünde, bir evde özel serada hint keneviri yetiştirilerek piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı. Ekipler bir süre takip altına aldıkları eve geçen hafta operasyon düzenledi. Aramada, 58 kök hint keneviri, 160 gram hint keneviri yaprağı, 113 gram hint keneviri, az miktarda kokain ve hassas terazi ele geçti.

    Sarıyer’de narkotimleri evde uyuşturucu serası buldu

    AİLESİNDEN KALAN MİRASLA YAPTI

    Elektronik uzmanı Berkay G. (33) ve sevgilisi Harita Mühendisi Hilal Y. (29) gözaltına alındı. Evdeki hint keneviri yetiştirilmesinde kullanılan özel düzenekler söküldü. Polis, Berkay G’nin uyuşturucu serasını ailesinden kalan miras parasıyla yaptığını belirledi.

    Berkay G ve Hilal Y, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Etiketler: istanbul , gündem
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