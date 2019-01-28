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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
28.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sarıgül'den ‘Beyaz güvercinli’ mesaj

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Sarıgül'den ‘Beyaz güvercinli’ mesaj

CHP’den istifa eden Mustafa Sarıgül, bağımsız olarak Şişli’de düzenlediği ilk mitinginde “Kırgınlığım Genel Başkan’ın etrafını çeviren, Genel Başkan’a tuzak kurmaya çalışan genel merkezdeki bir grup insanadır” dedi. Sarıgül mitingde DSP’nin sembolü olan beyaz güvercin uçurdu.

BELİRSİZLİK YORDU

Sarıgül, Şişli’de Necdet Kotil İlköğretim Okulu önünde yaptığı mitingde özetle şunları söyledi: “Dört yıldır gece-gündüz çalışan, koşan, kapı kapı dolaşıp da yorulmayan ben, beklemekten ve bekletilmekten yoruldum. Bu belirsizlikten yoruldum. Kırgınlığım CHP yönetiminedir, asla CHP’li kardeşlerime değildir. Seçime iki ay kaldı, rakipler yol alırken beklemeye ve bekletilmeye tahammülümüz yok. Kazanan taraf olacağız. Her gün çığ gibi çoğalarak, birlik içinde, beraberlik içinde, kardeşlik içinde, herkesi kucaklayarak yeni Şişli’yi kuracağız.”

DSP’NİN SEMBOLÜ

Sarıgül’ün DSP’den belediye başkan adayı olacağı iddia edilmişti. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Sarıgül miting sonunda DSP’nin sembolü beyaz güvercin uçurdu. “Bana zaman zaman soruyorlar; ‘Sarıgül nereden aday olacak’ diye. 5 bin 600 kişi üzerinde yaptığımız anket çalışması bitmek üzere. Bu meydan nereden aday olmak istiyorsa, meydan ne diyorsa, ben onu yapmakla mükellefim” dedi.

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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