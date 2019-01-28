Sarıgül'den ‘Beyaz güvercinli’ mesaj
CHP’den istifa eden Mustafa Sarıgül, bağımsız olarak Şişli’de düzenlediği ilk mitinginde “Kırgınlığım Genel Başkan’ın etrafını çeviren, Genel Başkan’a tuzak kurmaya çalışan genel merkezdeki bir grup insanadır” dedi. Sarıgül mitingde DSP’nin sembolü olan beyaz güvercin uçurdu.
BELİRSİZLİK YORDU
Sarıgül, Şişli’de Necdet Kotil İlköğretim Okulu önünde yaptığı mitingde özetle şunları söyledi: “Dört yıldır gece-gündüz çalışan, koşan, kapı kapı dolaşıp da yorulmayan ben, beklemekten ve bekletilmekten yoruldum. Bu belirsizlikten yoruldum. Kırgınlığım CHP yönetiminedir, asla CHP’li kardeşlerime değildir. Seçime iki ay kaldı, rakipler yol alırken beklemeye ve bekletilmeye tahammülümüz yok. Kazanan taraf olacağız. Her gün çığ gibi çoğalarak, birlik içinde, beraberlik içinde, kardeşlik içinde, herkesi kucaklayarak yeni Şişli’yi kuracağız.”
DSP’NİN SEMBOLÜ
Sarıgül’ün DSP’den belediye başkan adayı olacağı iddia edilmişti. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Sarıgül miting sonunda DSP’nin sembolü beyaz güvercin uçurdu. “Bana zaman zaman soruyorlar; ‘Sarıgül nereden aday olacak’ diye. 5 bin 600 kişi üzerinde yaptığımız anket çalışması bitmek üzere. Bu meydan nereden aday olmak istiyorsa, meydan ne diyorsa, ben onu yapmakla mükellefim” dedi.
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