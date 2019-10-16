Şans Topu ve Sayısal Loto çekilişleri bu akşam saat kaçta?
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunlarından Sayısal Loto ve Şans Topu oyunu Çarşamba akşamı düzenlenen çekiliş ile devam edecek. Vatandaşlar çekilişlerin bu akşam saat kaçta gerçekleştirileceğini merak ediyorlar. Peki Şans Topu ve Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?
Sayısal Loto çekilişinin başladığı saat 21:45'te başlıyor. Çarşamba günleri Milli Piyango İdaresi tarafından hem Sayısal Loto hem de Şans Topu oyununun çekilişi düzenlendiği için bu iki çekiliş saati arasında farklılık bulunuyor. Cumartesi akşamı düzenenlenen Sayısal Loto çekilişinin saati ise 21:15'te gerçekleşiyor.
Sayısal Loto Oyunun Özellikleri
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Şans Topu Oyunun Özellikleri
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.
İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle