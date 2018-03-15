Şans Topu sonuçları - MPİ Şans Topu sonuç görüntüleme

hafta Şans Topu çekişi dün akşam noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi’nin resmi sayfası üzerinden canlı olarak yapılan Şans Topu çekilişinin sonuçlarına ilişkin tüm detaylar kısa süre içerisinde paylaşıldı. Resmi sayfa üzerinden yapılan açıklamada 5 artı 1 bilen talihlinin kuponunu, Hatay'ın Dörtyol ilçesinden yatırdığı bildirildi. İşte 14 Mart Şans Topu sonuçları!

14 Mart 2018 tarihli Şans Topu sonuçlarına göre bu haftanın kazandıran numaları; 2 - 7 - 10 - 16 - 21 + 9 oldu.

Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde 5+1 bilen 1 talihli, 810 bin 373 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Öte yandan çekilişte 5 bilen 24 kşii 3 bin 376 lira 60'ar kuruş, 4+1 bilen 248 kişi 326 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 882 kişi 27 lira 85'er kuruş, 3+1 bilen 6 bin 770 kişi 20 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 99 bin 140 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2+1 bilen 62 bin 226 kişi 6 lira 15'er kuruş ve 1+1 bilen 200 bin 677 kişi de 3 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.