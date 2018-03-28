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    Şans Topu sonuçları açıklandı... 28 Mart Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası

    Hürriyet Haber
    28.03.2018 - 21:19 | Son Güncelleme:

    Şans Topu sonuçları açıklandı. Her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nun bu haftaki şanslı numaraları belli oldu. Şans Topu sonuçlarında geçen hafta Antalya'dan 1 kişi büyük ikramiyeyi kazanmıştı. Bu hafta ise şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 28 Mart Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası.

    Şans Topu çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi. Her hafta çarşamba akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Şans Topu'nun bu haftaki çekilişi gerçekleşti. Şans Topu çekilişinin ardından büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli çıktı mı merak ediliyor. İşte, 28 Mart Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve kazanan numaralar.

    9, 11, 15, 18, 19 + 9

    Şans Topu sonuçları açıklandı... 28 Mart Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası

    GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

    Büyük ikramiye tek bir kişiye çıktı (Antalya, Kaş ilçesi) Bir kişi 831.275,35 TL’lik ikramiyenin sahibi oldu. Geçen hafta çıkan numaralar: 03 20 23 27 29 + 12. 5 bilen 20 kişi, 289,75 TL, 4+1 bilen 287 kişi, 289.75 TL, 4 bilen 3 bin 295 kişi, 33 lira 70 kuruş kazandı. 3+1 bilen 7 bin 228 kişi, 19 lira 25 kuruş kazanırken, 3 bilen 96 bin 204 kişi, 4 lira 5 kuruş kazandı. 2+1 bilen 67 bin 389 kişi, 5 lira 85 kuruş, 1+1 bilen 217 bin 445 kişi, 3 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

    ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ŞANS TOPU HAKKINDA

    Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

    Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

    Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

    Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;
    (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
    (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
    (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

    Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

    Etiketler: 28 mart şans topu sorgulama , Milli Piyango , SeoHaber , NoMobil , gündem
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