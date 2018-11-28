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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.11.2018 - 21:20, Son Güncelleme:

Şans Topu sonuçları açıklandı... 28 Kasım Şans Topu sonuçları Milli Piyango sorgulama

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Şans Topu sonuçları açıklandı... 28 Kasım Şans Topu sonuçları Milli Piyango sorgulama

Şans Topu çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı. Her hafta çarşamba akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 28 Kasım Şans Topu sonuçları Milli Piyango sorgulama.

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Şans Topu sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları belirlendi. Her hafta büyük heyecan yaratan Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak konusu oldu. İşte, 28 Kasım Şans Topu sonuçları Milli Piyango sorgulama sayfası.

11, 13, 18, 29, 34 + 14

Şans Topu sonuçları açıklandı... 28 Kasım Şans Topu sonuçları Milli Piyango sorgulama

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şans Topu oyununun geçen haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 354 bin 459 lira 30'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 22 kişi, 3 bin 222 lira 55'er kuruş; 4 artı 1 bilen 235 kişi, 301 lira 65'er kuruş; 4 bilen 2 bin 797 kişi, 33 lira 85'er kuruş; 3 artı 1 bilen 7 bin 72 kişi, 16 lira 75'er kuruş; 3 bilen 83 bin 94 kişi 4 lira; 2 artı 1 bilen 62 bin 269 kişi, 5 lira 30'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 187 bin 301 kişi, 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponlar Ankara'nın Sincan ve Trabzon'un Ortahisar ilçelerinden yatırıldı.

Çekilişte toplam 2 milyon 363 bin 62 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 941 bin 799 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak ise 525 bin 124 lira 90 kuruş kamuya aktarılacak.

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