Şans Topu sonuçları açıklandı... 28 Kasım Şans Topu sonuçları Milli Piyango sorgulama
Şans Topu çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı. Her hafta çarşamba akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 28 Kasım Şans Topu sonuçları Milli Piyango sorgulama.
Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Şans Topu sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları belirlendi. Her hafta büyük heyecan yaratan Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak konusu oldu. İşte, 28 Kasım Şans Topu sonuçları Milli Piyango sorgulama sayfası.
11, 13, 18, 29, 34 + 14
GEÇEN HAFTA SONUÇLARI
Şans Topu oyununun geçen haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 354 bin 459 lira 30'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 22 kişi, 3 bin 222 lira 55'er kuruş; 4 artı 1 bilen 235 kişi, 301 lira 65'er kuruş; 4 bilen 2 bin 797 kişi, 33 lira 85'er kuruş; 3 artı 1 bilen 7 bin 72 kişi, 16 lira 75'er kuruş; 3 bilen 83 bin 94 kişi 4 lira; 2 artı 1 bilen 62 bin 269 kişi, 5 lira 30'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 187 bin 301 kişi, 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponlar Ankara'nın Sincan ve Trabzon'un Ortahisar ilçelerinden yatırıldı.
Çekilişte toplam 2 milyon 363 bin 62 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 941 bin 799 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak ise 525 bin 124 lira 90 kuruş kamuya aktarılacak.
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