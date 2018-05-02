Şans Topu sonuçları açıklandı... 2 Mayıs Şans Topu sonuçları MPİ sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirdiği Şans Topu çekilişle birlikte bu haftanın sonuçları açıklandı. Şans Topu çekiliş sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 2 Mayıs Şans Topu sonuçları MPİ sorgulama sayfası.

15, 16, 17, 23, 31 + 3





GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 880'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 284 bin 485 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 47 kişi bin 815 lira 90'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 296 kişi 288 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 934 kişi 28 lira 95'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 673 kişi 18 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 103 bin 234 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 501 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 218 bin 147 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 844 bin 849 lira 90 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 133 bin 919 lira 31 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 632 bin 188 lira 77 kuruş aktarıldı.

Çekilişte 5 artı 1 bilen talihlilerin kuponlarını İzmir'in Karşıyaka ve Beydağ ilçeleri ile Kayseri'nin Melikgazi ilçesinden yatırdığı bildirildi.

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