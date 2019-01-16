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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.01.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

Şans Topu sonuçları açıklandı... 16 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

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Şans Topu sonuçları açıklandı... 16 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Her hafta çarşamba akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 16 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı.

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Şans Topu sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları belli oldu. Her hafta büyük heyecan yaratan Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli çıkacak mı merak konusu oldu. İşte, 16 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı.

9, 12, 18, 20, 23 + 1

Şans Topu sonuçları açıklandı... 16 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şans Topu oyununun geçen haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 335 bin 782 lira 75'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 18 kişi 3 bin 731 lira 60'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 276 kişi 243 lira 65'er kuruş, 4 bilen 2 bin 482 kişi 36 lira 10'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 847 kişi 14 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 72 bin 954 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 70 bin 660 kişi 4 lira 45'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 222 bin 901 kişi 2 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

5 artı 1 bilen talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi ile Kırşehir'den yatırdıkları belirtildi.

Şans oyunun geçen haftaki çekilişinde 2 milyon 238 bin 550 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 891 bin 793 lira 98 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 497 bin 455 lira 70 kuruş kamuya aktarılacak.

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