Şans Topu en çok çıkan numaralar hangileri?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞans Topu en çok çıkan numaralar hangileri?
GeriGündem Şans Topu en çok çıkan numaralar hangileri?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
06.11.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

Şans Topu en çok çıkan numaralar hangileri?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şans Topu en çok çıkan numaralar hangileri?

Şans Topu çekilişinde en çok çıkan numaralar, birçok kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Ellerinden geldiğince en çok isabet eden numaraları kuponlara yansıtmak isteyen vatandaşlar, her hafta bir kez gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde en çok çıkan numaraları öğrenmek istiyor. Peki, Şans Topu için en çok çıkan numaralar hangileri? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Şans Topu en çok çıkan numaralar, şanslarını arttırmak isteyen pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kuponda ve kolonlarda çeşitli korelasyonlarla şanslarını arttırmak isteyen vatandaşlar, bu haftanın talihlisi olabilmek için en çok çıkan numaraları görmek istiyor. İşte, Şans Topu en çok çıkan numaralar listesi

EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

NumaraKaç defa çıktı?En son ne zaman çıktı?
29167958. Hafta
15161955. Hafta
22157945. Hafta
9153947. Hafta
23153957. Hafta
2150943. Hafta
6148952. Hafta
5146955. Hafta
14146958. Hafta
17146957. Hafta
24145951. Hafta
12145954. Hafta
10144959. Hafta
13144948. Hafta
20144943. Hafta
26143958. Hafta
19142952. Hafta
25141948. Hafta
11141957. Hafta
8139952. Hafta
1139959. Hafta
28139956. Hafta
18136954. Hafta
7136948. Hafta
4132941. Hafta
27132953. Hafta
3131957. Hafta
32131959. Hafta
16130958. Hafta
31130957. Hafta
30129959. Hafta
33128955. Hafta
34126959. Hafta
21121951. Hafta

EN ÇOK ÇIKAN +1 NUMARALAR

NumaraKaç kere çıktı?En son ne zaman çıktı?
688954. Hafta
1281938. Hafta
1080953. Hafta
272948. Hafta
468952. Hafta
1467943. Hafta
1366928. Hafta
1166958. Hafta
964937. Hafta
763951. Hafta
362959. Hafta
562957. Hafta
160956. Hafta
860955. Hafta
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle