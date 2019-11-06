Şans Topu en çok çıkan numaralar hangileri?
Şans Topu çekilişinde en çok çıkan numaralar, birçok kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Ellerinden geldiğince en çok isabet eden numaraları kuponlara yansıtmak isteyen vatandaşlar, her hafta bir kez gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde en çok çıkan numaraları öğrenmek istiyor. Peki, Şans Topu için en çok çıkan numaralar hangileri? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Şans Topu en çok çıkan numaralar, şanslarını arttırmak isteyen pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kuponda ve kolonlarda çeşitli korelasyonlarla şanslarını arttırmak isteyen vatandaşlar, bu haftanın talihlisi olabilmek için en çok çıkan numaraları görmek istiyor. İşte, Şans Topu en çok çıkan numaralar listesi
EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR
|Numara
|Kaç defa çıktı?
|En son ne zaman çıktı?
|29
|167
|958. Hafta
|15
|161
|955. Hafta
|22
|157
|945. Hafta
|9
|153
|947. Hafta
|23
|153
|957. Hafta
|2
|150
|943. Hafta
|6
|148
|952. Hafta
|5
|146
|955. Hafta
|14
|146
|958. Hafta
|17
|146
|957. Hafta
|24
|145
|951. Hafta
|12
|145
|954. Hafta
|10
|144
|959. Hafta
|13
|144
|948. Hafta
|20
|144
|943. Hafta
|26
|143
|958. Hafta
|19
|142
|952. Hafta
|25
|141
|948. Hafta
|11
|141
|957. Hafta
|8
|139
|952. Hafta
|1
|139
|959. Hafta
|28
|139
|956. Hafta
|18
|136
|954. Hafta
|7
|136
|948. Hafta
|4
|132
|941. Hafta
|27
|132
|953. Hafta
|3
|131
|957. Hafta
|32
|131
|959. Hafta
|16
|130
|958. Hafta
|31
|130
|957. Hafta
|30
|129
|959. Hafta
|33
|128
|955. Hafta
|34
|126
|959. Hafta
|21
|121
|951. Hafta
EN ÇOK ÇIKAN +1 NUMARALAR
|Numara
|Kaç kere çıktı?
|En son ne zaman çıktı?
|6
|88
|954. Hafta
|12
|81
|938. Hafta
|10
|80
|953. Hafta
|2
|72
|948. Hafta
|4
|68
|952. Hafta
|14
|67
|943. Hafta
|13
|66
|928. Hafta
|11
|66
|958. Hafta
|9
|64
|937. Hafta
|7
|63
|951. Hafta
|3
|62
|959. Hafta
|5
|62
|957. Hafta
|1
|60
|956. Hafta
|8
|60
|955. Hafta
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle