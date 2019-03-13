Şans Topu çekilişi tamamlandı! Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama ekranı
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce (MPİ) düzenlenen Şans Topu oyununda haftanın çekilişi tamamlandı. MPİ'nin Ankara'daki merkezinde noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası, 926'ncı haftanın talihli numaraları belli oldu. Çekilişin tamamlanmasının ardından, bu haftaki çekilişte kazanan Şans Topu numaraları araştırılmaya başladı. Peki, Şans Topu'nda haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
En çok tercih edilen şans oyunlarından Şans Topu'nda bu gece çekiliş heyecanı vardı. Her hafta çarşamba günü düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi tamamlandı. Şans Topu'nun 926'ncı haftasında hangi numaraların kazandığı belli oldu. İşte, Şans Topu'nda 926'ncı hafta çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı...
13 MART 2019 ÇEKİLİŞİ
Zengin olma hayali kuran on binlerce şans oyunu tutkunu, bu haftaki Şans Topu çekilişinin tamamlanmasının ardından, kendi yaptıkları Şans Topu kuponlarının kazanıp kazanmadığını öğrenmek adına araştırma yapmaya başladı. İşte, 13 Mart 2019 tarihli Şans Topu oyununun çekiliş sonuçları…
Haftanın çekilişinde kazanan numaralar şunlar oldu; 1- 9 - 13 - 21 - 32 + 13
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