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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ/ANKARA
16.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sandığa gitmeyen seçmen analizi

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
Sandığa gitmeyen seçmen analizi

AK Parti sandığa gitmeyen seçmeni ikna etmek için ilçe ilçe hesap yaptı. İstanbul’da 23 Haziran’da yenilenecek seçimler için AK Parti’nin yaptığı analiz çalışmasında oy kullanan ve kullanmayan seçmenin sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları ve kazanan partinin verileri yer aldı.

Bazı veriler şöyle: m 2014 yılında 47 bin 582 seçmen Küçükçekmece’de sandığa gitmedi. 31 Mart’ta ise 100 bin 400 seçmen Esenyurt’ta oy kullanmadı. İkinci sırada 87 bin ile Küçükçekmece, üçüncü sırada ise 78 bin ile Pendik yer alıyor. m 2014’te en çok geçersiz oy Ümraniye’de, 31 Mart’ta ise Esenyurt’ta çıktı. Esenyurt’ta 19 bin geçersiz oy bulunuyor. Esenyurt 31 Mart seçimlerinde AK Parti’den CHP’ye geçti. m 2014 yılında oy kullanmayan seçmen sayısı 1 milyon 61 bin 32 iken bu sayı 2019 seçimlerinde 1 milyon 705 bin 677 olarak belirlendi. m Geçersiz oy 2014’te 387 bin 292 iken, 31 Mart seçimlerinde 314 bin 243 oldu.

BROŞÜRLERLE ANLATILACAK

AK Parti, geçersiz oyların önüne geçilmesini ve küskün seçmenin sandığa gitmesini amaçlıyor. Kürt ve genç seçmen için de ayrı bir strateji çiziliyor. Küskünlerin gönlünü almak için milletvekilleri İstanbul’daki hemşehri dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla sık sık bir araya gelecek. Sahada çalışacak bakanlar, parti yönetimi ve milletvekilleri YSK seçim kararını broşürlerle anlatacak. Ramazan ayı boyunca broşürler vatandaşlara dağıtılacak ve parti yönetimi bu broşürlerde yer alan bilgileri bire bir görüşmelerde vatandaşlara anlatacak. Broşürlerde Avusturya ve Belçika seçimlerinde verilen erteleme kararları da yer alacak. m 

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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