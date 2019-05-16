Sandığa gitmeyen seçmen analizi
AK Parti sandığa gitmeyen seçmeni ikna etmek için ilçe ilçe hesap yaptı. İstanbul’da 23 Haziran’da yenilenecek seçimler için AK Parti’nin yaptığı analiz çalışmasında oy kullanan ve kullanmayan seçmenin sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları ve kazanan partinin verileri yer aldı.
Bazı veriler şöyle: m 2014 yılında 47 bin 582 seçmen Küçükçekmece’de sandığa gitmedi. 31 Mart’ta ise 100 bin 400 seçmen Esenyurt’ta oy kullanmadı. İkinci sırada 87 bin ile Küçükçekmece, üçüncü sırada ise 78 bin ile Pendik yer alıyor. m 2014’te en çok geçersiz oy Ümraniye’de, 31 Mart’ta ise Esenyurt’ta çıktı. Esenyurt’ta 19 bin geçersiz oy bulunuyor. Esenyurt 31 Mart seçimlerinde AK Parti’den CHP’ye geçti. m 2014 yılında oy kullanmayan seçmen sayısı 1 milyon 61 bin 32 iken bu sayı 2019 seçimlerinde 1 milyon 705 bin 677 olarak belirlendi. m Geçersiz oy 2014’te 387 bin 292 iken, 31 Mart seçimlerinde 314 bin 243 oldu.
BROŞÜRLERLE ANLATILACAK
AK Parti, geçersiz oyların önüne geçilmesini ve küskün seçmenin sandığa gitmesini amaçlıyor. Kürt ve genç seçmen için de ayrı bir strateji çiziliyor. Küskünlerin gönlünü almak için milletvekilleri İstanbul’daki hemşehri dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla sık sık bir araya gelecek. Sahada çalışacak bakanlar, parti yönetimi ve milletvekilleri YSK seçim kararını broşürlerle anlatacak. Ramazan ayı boyunca broşürler vatandaşlara dağıtılacak ve parti yönetimi bu broşürlerde yer alan bilgileri bire bir görüşmelerde vatandaşlara anlatacak. Broşürlerde Avusturya ve Belçika seçimlerinde verilen erteleme kararları da yer alacak. m
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