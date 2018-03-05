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    Sanal jigolo sitesiyle yüzlerce erkeği tuzağa düşürdüler

    Hürriyet Haber
    05.03.2018 - 07:56 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da ilişki başına 7 bin lira para kazanacaksınız vaadiyle binlerce kişiyi internet üzerinden sanal jigolo sitesine abone yapan 5’i kadın 7 kişilik çete çökertildi.

    Sivas'ta yaşayan O. K., sanal jigolo sitesine üye olma vaadiyle 1350 TL dolandırıldığını belirterek polise şikayette bulundu. 

    Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Polis, O.K.'nın parayı İstanbul Şirinevler'deki bir banka şubesindeki hesaba yatırdığını tespit etti. Harekete geçen Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parayı Burcu Hilal K.'nın çektiğini belirledi. 

    Araştırmada, Murat Ç. ve Eren Uğur G.'nin yönettiği jigola sitesi ile ilişki başına 7 bin TL vaadiyle erkeklerin siteye abone edildiği ve aylık en az 100 bin TL'lik vurgun yapıldığı tespit edildi. 

    Çetenin, kadınlarla ilişki kurup para kazanma hayali kuran erkeklerden önce abonelik için 900 ila 2 bin TL, müşteriyle buluşmak için bilet parası ve komisyon adı altında da 3-5 bin TL arasında para aldığı belirlendi. 

    MÜŞTERİ GİBİ ARADILAR 

    Çete üyesi kadınların siteye üye olan erkekleri müşteri gibi aradığı ve buluşma vaadinde bulundukları da tespit edildi. Farklı kentlerden 20'yi aşkın erkek mağdur şikayetçi olurken, hesap hareketlerinden dolandırıldıkları ortaya çıkan yüzlerce kişi ise şikayetçi olmak istemediklerini söyledi. 

    Etiketler: jigolo vurgunu , dolandırıcılık , istanbul , son dakika
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