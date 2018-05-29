Sanal baba borsası! Renkli gözlü çocuk garantisi

Sosyal medyada son günlerde ‘hamile kalmak, anne olmak isteyen kadınlar’ adı altında oluşturulan gruplar dikkat çekiyor. Söz konusu gruplarda paylaşım yapan kişiler, adeta bir mankeni andıran profil fotoğrafları ve birbirinden sevimli bebek fotoğraflarıyla öne çıkıyor. Kişisel özelliklerini sıralayıp, eşinden dolayı hamile kalamayan ve çocuk özlemi çeken çiftleri hedef seçen bu kişiler, adeta ‘sanal baba borsası’ oluşturdu. Oluşturulan platforma mesaj bırakan sanal babalardan biri, yaptığı paylaşımda, “Mersin ve çevresinden gizlilik çerçevesinde hamile kalmak isteyen bayanlar, mesajlarınızı bekliyorum. Daha önce 4 kadını çocuk sahibi yaptım. Gözleri renkli oluyor çocukların. Benim de gözlerim renkli” mesajını yazıp, ücret konusunu görüşmede belirleyeceği notunu düşmüş.

Sahte fotoğrafla satış!

Akşam'ın haberine göre, Okan Gül adlı bir hesaptan yapılan bir başka paylaşımda da, “Masmavi gözlü çocuğu olmasını isteyen gelsin bana” ifadeleri kullanıldı. Bilen Serkan adlı bir başka hesaptan da, “Eşinden dolayı hamile kalamayan bayanlar lütfen yazın. Bebek sahibi olmak isteyen çiftler, çocuğu olmayan bayanlar lütfen yazın. Şişli’de bayan kuaförüyüm” paylaşımını yaparak, ‘anne’ olma hayalini kuran kadınların kendisiyle iletişim kurmasını istiyor. Sanal babalar internetten bulduğu ve kendisiyle hiçbir alakası olmayan sevimli bebek fotoğraflarını da “Benim en tatlı oğlum” diye paylaşıp, kadınları ağına düşürmeye çalışıyor. Yüzlerce kişi bu paylaşımı takip edip, beğeni gönderiyor.

‘YUMURTA DONÖRÜ AJANSI’ BiLE VAR

'Taşıyıcı Anne ve Yumurta Donörü Ajansı’ adı altında bir başka platform daha açıldı. Sözde ajansın sahibi olduğunu belirten Fatma Yener E. adlı bir kadın, Türkiye’de taşıyıcı anne konusunun yasal olmadığını, ajansının da sadece Amerika’da taşıyıcı anne bulmak isteyen kişi ve ailelere yardımcı olduğuna dikkat çekiyor. Aynı kadın, “Sperm donasyonu yapmak isteyen erkekler, lütfen bu grubu seksüel gruplarla karıştırmayın” uyarısını yapıyor.