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    Salih Müslim Almanya’da maslahatgüzar Dışişleri’nde

    Sevil ERKUŞ/ANKARA
    28.04.2018 - 01:29 | Son Güncelleme:

    DIŞİŞLERİ Bakanlığı dün Almanya’nın Ankara Büyükelçilik maslahatgüzarını çağırarak, terör örgütü PYD’nin eski eşbaşkanı Salih Müslim’in Almanya’da düzenlenecek bir etkinliğe konuşmacı olarak katılmasının engellenmesini ve Müslim’in Türkiye’ye iadesini istedi.

    Almanya’nın Türkiye’deki büyükelçisinin Ankara’da olmaması sebebiyle maslahatgüzarla görüşen Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, 19 Mayıs’ta Almanya’nın Ludwigshafen kentinde yapılacak bir etkinlikte Müslim’in konuşmacı olarak yer almasının istenmediğini iletti. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Hürriyet’e verdiği bilgiye göre, Müslim için tutuklama ve yakalama kararı hatırlatılarak Türkiye’ye iadesi istendi. Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Müslim, geçen martta Berlin’de ortaya çıkmış, YPG yandaşlarının düzenlediği bir mitingde konuşmuştu. Türkiye, Müslim’in geçici tutuklama ve iadesini istemiş ancak sonuç alamamıştı. Ankara Merasim Sokak’ta 17 Şubat 2016’da askeri servis araçları geçerken düzenlenen terör saldırısıyla ilgili, aralarında terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki sorumluları Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Kandil’deki yöneticileri Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Fehman Hüseyin ile Salih Müslim için de yakalama kararı çıkarılmıştı. 

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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