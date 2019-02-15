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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz GÜVENER/DHA
15.02.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Sakarya'da her yerde aranan 3 genç kız yakalandı!

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Sakarya'da her yerde aranan 3 genç kız yakalandı!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 2 evden hırsızlık yapan ve evlere girerken tanınmamak için başörtüsü takan yaşları 15 ile 20 arası olan 3 genç kız yakalandı. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkaları olan 2 kişi tutuklanırken, yaşı küçük olan bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hendek Yeni Mahalle'de aynı sitenin içinde 2 ayrı eve giren hırsızlar ziynet eşyaları ve paraları çaldı. Polis, evlerde delil toplayarak, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, güvenlik kameraları sayesinde 3 kişinin kimliğini tespit etti.

Evlere girerken tanınmamak için baş örtüsü takan A.Ç.(15), S.İ.(20) ve D.U.(19) isimli 3 genç kız Adapazarı'nda bulundukları evde yakalandı. Yapılan incelemede A.Ç.'nin hırsızlık suçundan 8, S.İ.'nin 9 ve D.U.'nun 24 sabıkasının olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen S.İ. ve D.U. tutuklanırken, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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