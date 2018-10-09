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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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09.10.2018 - 16:05, Son Güncelleme:

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda istihdam edilmek üzere yapılacak uzman erbaş alımına dair başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru sonuçları, yazılı sınav ile ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi 'www.sahilguvenlik.gov.tr' internet adresinden ilan edildi. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na motorcu, kurbağa adam, telsizci ve topçu kadroları için gerçekleştirilecek uzman erbaş alımı başvuru sonuçları, söz konusu ilana başvuran vatandaşların erişimine açıldı. İşte, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş başvuru sonuçları açıklama ekranı...

17 -27 Eylül 2018 tarihleri arasında başvuruları alınan Sahil Güvenlik Komutanlığı 2018/3. dönem uzman erbaş alımı başvuru sonuçları, beklenenden erken tarihte açıklandı. Normal şartlarda 12 Ekim'de açıklanması planlanan sonuçlar, 3 gün önceden adayların bilgisine sunuldu. Sınav tarihleri ve sınav yeri adresleri başvuru sonuçları ile adaylara bilahare ilan edilecektir. Sınavlara giremeyen adaylar için yedek gün planlaması yapılmayacaktır.

SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YAZILI SINAVLAR

a. Başvurusu kabul edilen adaylar genel kültür ve meslek bilgisi alanlarından yazılı sınava tabi tutulacaktır.
b. Genel kültür yazılı sınavında adaylara sayfa-10’da referans olarak belirtilen alanlarından sorular sorulacaktır.
c. Meslek bilgisi yazılı sınavı ise adayların istihdam edilecekleri branş ile ilgili ve askerî kültür bilgisini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Meslek Bilgisi sınavlarına ait kaynak dokümanlar, başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bilahare bildirilecektir.
ç. Adayların puanları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavlarından 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir (Adaylar, genel kültür alanındaki soruların %60’ını, meslek bilgisi alanındaki soruların %60'ını doğru cevaplamak zorundadır).
d. Yazılı sınavlarla ilgili diğer hususlar, sınav öncesinde adaylara bildirilecek olan sınav talimatında açıklanır. Adaylar yazılı sınavlara gelirken yanlarında kurşun kalem, silgi, kalemtıraş bulunduracaklardır. Sınav başladıktan sonra en fazla 30 dakika geciken aday sınava alınır, ancak geciktiği süre sınav sonuna ilave edilmez.

İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, kendilerinden istenen tüm belgelerle birlikte sırasıyla aşağıda belirtilen aşamalara tabi tutulacaklardır.

a. ÖN SAĞLIK MUAYENESİ:

(1) Ön Sağlık kontrolünde adayın genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilecek ve fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılacaktır.

(2) Adaylar ön sağlık kuruluna mayo veya şortlu olarak alınacaklardır.

(3) Ön sağlık kontrolünde aşağıda belirtilen hususlarda muayeneleri yapılacaktır.

(a) Kollar, bacaklar ve gövde bütünlüğü ile ilgili, dışarıdan bir bakışta belli olan ortopedik rahatsızlıklar,
(b) İleri derecede cilt bozuklukları,
(c) Duyu organlarının doğuştan yokluğu veya şekil bozukluğu,
(ç) Beden hareket ve faaliyetleriyle ilgili dış görünümü ileri derecede bozan rahatsızlıklar,
(d) Boy-kilo uyumsuzluğu (sayfa-11),
(e) Görme ve işitme ile ilgili yardımcı cihazların kullanım durumu (gözlük, işitme cihazı gibi),
(f) Ağız ve diş sağlığı.

(4) Ön sağlık muayenesinde alımı uygun bulunan adaylar fiziki kabiliyet ve değerlendirme testine alınacaklardır.

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