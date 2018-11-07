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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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07.11.2018 - 20:44, Son Güncelleme:

Sağlık ikazı

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Sağlık ikazı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sağlık alanında millileşme ve yerlileşme konusunda yeterince destek verilmediğini söyledi.

Erdoğan, dün Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik açılış töreninde özetle şunları söyledi:

YERLİ VE MİLLİ ÇİZGİ YETERLİ DEĞİL

“Sağlık, üzerinde hassasiyetle durduğumuz, en çok yatırım yaptığımız alanların başında geliyor. Biz çarpık sağlık sistemini değiştirdik. Kırk yamalı bohça gibi faaliyet gösteren hastaneleri 3 başlığa indirdik.
Bunları kendimiz geliştirip, ürettiğimizde hem sağlık ve sosyal güvenlik bütçemize binen yük azalacak, cari açık azalacak hem de ihracat yolu ile ekonomimize ciddi katkılar sağlayacağız. Ancak ilaç ve tıbbi cihaz sektörü dünyada öylesine büyük, öylesine tekelleşmiş durumda ki bu zinciri kırıp milli bir altyapı kurmak kolay olmuyor. Bu alanlardaki çalışmaları uzun zamandır izliyorum ve ilgili arkadaşlarımızı ikaz ediyorum. Bütün bunlara rağmen hâlâ yerli ve milli çizgiyi derinleştirebilmiş değiliz.

SAVUNMA KADAR ÖNEMLİ

Buradan Bakanlığımızı, üniversitelerimizi ve ilgili kurumlarımızı bir kez daha ikaz ediyorum. Sağlıkta millileşme hamlemize hiçbir bahaneye, hiçbir mazerete sığınılmaksızın, hiçbir komplekse düşmeksizin destek verilmelidir. Bu konuyu en az savunma sanayimiz kadar kritik ve önemli görüyorum. Türkiye sağlık alanındaki hedeflerine ulaşacaktır. Mutluluğun kaynağı olan sağlığa daha çok ehemmiyet vereceğiz. Sağlık alanındaki gelişmelerin gerisinde kalmamız düşünülemez.

MR’IMIZI BİZ ÜRETELİM

Artık istiyoruz ki tomografimizi, ultrasonografiyi, MR’ımızı biz üretelim. Bunları Türkiye yapar. Bu beyin gücüne sahibiz. Biz uluslararası camiadan da ülkemize ortak üretime girecek marka firmaları buraya davet ediyoruz. Olumlu yaklaşımlar var. Bu adımları ülkemizde atacağız.
Kendi bilim insanlarımızın, kurumlarımızın, firmalarımızın yaptığı çalışmalara yeteri kadar destek verilmediğini üzüntüyle görüyorum. Bir anda asırlık birikimler yakalayıp geçmek tabii ki mümkün değildir ama bu doğrultuda samimi ve etkili çalışmalar yapan bilim ve iş insanlarımızı da gerektiği şekilde desteklememiz gerekiyor ve bu desteği de vermeye hazırız.

6 ŞEHİR HASTANESİNİ HİZMETE ALDIK

Uçağından helikopterine araçları devreye alarak, mevcutların sayılarını arttırarak eskiden diğer ülkelerde gıptayla baktığımız hizmetlerin çoğunu vatandaşlarımızın emrine sunduk. Hastaların Güneydoğu’da, Doğu’da kızaklarla çekildiği dönemler vardı. Ama şimdi oralara da biz paletli ambulans getirdik. Şehir hastanelerini sağlık reformlarımızın zirvesi olarak görüyorum. 6 şehir hastanemizi hizmete aldık. Bilkent’teki şehir hastanemiz bitti, aralık sonunda açacağız.

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