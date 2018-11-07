Sağlık ikazı

Erdoğan, dün Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik açılış töreninde özetle şunları söyledi:

YERLİ VE MİLLİ ÇİZGİ YETERLİ DEĞİL

“Sağlık, üzerinde hassasiyetle durduğumuz, en çok yatırım yaptığımız alanların başında geliyor. Biz çarpık sağlık sistemini değiştirdik. Kırk yamalı bohça gibi faaliyet gösteren hastaneleri 3 başlığa indirdik.

Bunları kendimiz geliştirip, ürettiğimizde hem sağlık ve sosyal güvenlik bütçemize binen yük azalacak, cari açık azalacak hem de ihracat yolu ile ekonomimize ciddi katkılar sağlayacağız. Ancak ilaç ve tıbbi cihaz sektörü dünyada öylesine büyük, öylesine tekelleşmiş durumda ki bu zinciri kırıp milli bir altyapı kurmak kolay olmuyor. Bu alanlardaki çalışmaları uzun zamandır izliyorum ve ilgili arkadaşlarımızı ikaz ediyorum. Bütün bunlara rağmen hâlâ yerli ve milli çizgiyi derinleştirebilmiş değiliz.

SAVUNMA KADAR ÖNEMLİ

Buradan Bakanlığımızı, üniversitelerimizi ve ilgili kurumlarımızı bir kez daha ikaz ediyorum. Sağlıkta millileşme hamlemize hiçbir bahaneye, hiçbir mazerete sığınılmaksızın, hiçbir komplekse düşmeksizin destek verilmelidir. Bu konuyu en az savunma sanayimiz kadar kritik ve önemli görüyorum. Türkiye sağlık alanındaki hedeflerine ulaşacaktır. Mutluluğun kaynağı olan sağlığa daha çok ehemmiyet vereceğiz. Sağlık alanındaki gelişmelerin gerisinde kalmamız düşünülemez.

MR’IMIZI BİZ ÜRETELİM

Artık istiyoruz ki tomografimizi, ultrasonografiyi, MR’ımızı biz üretelim. Bunları Türkiye yapar. Bu beyin gücüne sahibiz. Biz uluslararası camiadan da ülkemize ortak üretime girecek marka firmaları buraya davet ediyoruz. Olumlu yaklaşımlar var. Bu adımları ülkemizde atacağız.

Kendi bilim insanlarımızın, kurumlarımızın, firmalarımızın yaptığı çalışmalara yeteri kadar destek verilmediğini üzüntüyle görüyorum. Bir anda asırlık birikimler yakalayıp geçmek tabii ki mümkün değildir ama bu doğrultuda samimi ve etkili çalışmalar yapan bilim ve iş insanlarımızı da gerektiği şekilde desteklememiz gerekiyor ve bu desteği de vermeye hazırız.

6 ŞEHİR HASTANESİNİ HİZMETE ALDIK

Uçağından helikopterine araçları devreye alarak, mevcutların sayılarını arttırarak eskiden diğer ülkelerde gıptayla baktığımız hizmetlerin çoğunu vatandaşlarımızın emrine sunduk. Hastaların Güneydoğu’da, Doğu’da kızaklarla çekildiği dönemler vardı. Ama şimdi oralara da biz paletli ambulans getirdik. Şehir hastanelerini sağlık reformlarımızın zirvesi olarak görüyorum. 6 şehir hastanemizi hizmete aldık. Bilkent’teki şehir hastanemiz bitti, aralık sonunda açacağız.