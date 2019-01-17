Sağlık Bakanlığı personel alımı için istenen gerekli evraklar nelerdir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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17.01.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı personel alımı için istenen gerekli evraklar nelerdir?

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Sağlık Bakanlığı personel alımı için istenen gerekli evraklar nelerdir?

Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılacak olan 6 bin 409 sürekli işçi alımı için kura sonuçları açıklandı. Bölgelere göre ihtiyaç olarak belirtilen kişi sayısının 4 katı kadar adayın sözlü mülakatlara katılım sağlayacağı süreçte, adayların bazı evrakları il sağlık müdürlüklerine teslim etmesi gerekecek. Peki, SAğlık Bakanlığı personel alımı için gerekli evraklar nelerdir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılacak olan personel alımı için gerekli evraklar listesi yayımlandı. Her meslek alanından farklı belge talep edilen süreçte, adaylar belgelerini eksiksiz bir şekilde teslim etmeyen adaylar sözlü mülakata katılım şansı elde edemeyecek. İşte, Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı için istediği evrak listesi

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İÇİN İSTENEN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Kura sonuçlarına göre sözlü mülakata katılım hakkı kazanan adaylar, aşağıdaki meslek alanları başlıklarının altında yer alan belgeleri ilk sağlık müdürlüklerine teslim edecek. İl sağlık müdürlükleri tarafından ilgili belge kontrolü yapılarak talep şartlarına uygun adayların hangi tarihte ve nerede sözlü sınava katılacağı ilgili il sağlık müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı
tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

AMBULANS SÜRÜCÜSÜ

- Diploma/Mezuniyet Belgesi
- KPSS Sonuç Belgesi
- En az B sınıfı (manuel vites) sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 3 yıldan fazla süredir sahip olmak
- Psikoteknik Değerlendirme Belgesi
- "Ambulans sürücüsü olarak görev yapması, ağır iş yapması ve gece vardiyasında çalışması uygundur" ibaresini içeren sağlık kurulu raporu ile durumlarını belgelendirmek
- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge
- Nüfus cüzdan fotokopisi

BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME ELEMANI

- Diploma/Mezuniyet Belgesi
- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge
- Nüfus cüzdan fotokopisi

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ SERVİS DESTEK ELEMANI 

- Diploma/Mezuniyet Belgesi
- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge
- Nüfus cüzdan fotokopisi

4 ELEKTRİKÇİ (GENEL)

- Diploma/Mezuniyet belgesi
- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge
- Nüfus cüzdan fotokopisi

5 GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)

- Diploma/Mezuniyet belgesi
- Özel Güvenlik Temel Eğitim Belgesi/Özel Güvenlik Kimlik Kartı (silahlı/silahsız) (5188 sayılı Kanun gereği yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlardan özel güvenlik temel eğitim belgesi şartı aranmaz.)
- Engelli veya eski hükümlü olmamak
- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge
- Nüfus cüzdan fotokopisi

HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME GÖREVLİSİ

- Diploma/Mezuniyet Belgesi
- KPSS Sonuç Belgesi
- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge
- Nüfus cüzdan fotokopisi

KLİNİK DESTEK ELEMANI (HASTANE)

- Diploma/Mezuniyet Belgesi
- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge
- Nüfus cüzdan fotokopisi

ŞOFÖR (YOLCU TAŞIMA)

- Diploma/Mezuniyet Belgesi
- En az B sınıfı (manuel vites) sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 3 yıldan fazla süredir sahip olmak
- Psikoteknik Değerlendirme Belgesi
- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge
- Nüfus cüzdan fotokopisi

VERİ GİRİŞİ KONTROL İŞLETMENİ

- Diploma/Mezuniyet Belgesi
- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge
- Nüfus cüzdan fotokopisi

YARDIMCI KLİNİK ELEMANI (DİŞ)

- Diploma/Mezuniyet Belgesi
- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge
- Nüfus cüzdan fotokopisi

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