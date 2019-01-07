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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.01.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı’ndan çok önemli 'rapor' açıklaması

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Sağlık Bakanı’ndan çok önemli 'rapor' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Mevzuat haricinde sağlık raporu tanzimi yapılmaması için gerekli düzenlemelere başlanmıştır. Rapor sayısı azaltılacak ve standart hale getirilecek.' ifadesini kullandı.

Koca, yazılı açıklamasında, çeşitli kurumların, sürücü, askerlik, sağlık, spor lisansı, av tüfeği alabilir raporu gibi kurum ve kuruluşlara sunulmak üzere verilen durum bildirir tek hekim sağlık raporları haricinde, mevzuatta tanımlı olmadığı halde çeşitli raporlar talep ettikleri, bu konuda vatandaşlardan çeşitli bildirimler geldiğini belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan saha çalışmasında mevzuat harici istenen sağlık raporu çeşidinin 200'den fazla olduğunun tespit edildiğini bildiren Koca, şunları kaydetti:
"Bunlar arasında satranç oynayabilir, mendil kapmaca oynayabilir, okul gezisine katılabilir, belediye kurslarına katılabilir, temizlik personeli olabilir gibi çeşitli eğitim ve faaliyetlere katılma veya bazı görevleri yapma gibi durumlarda istenen raporlar sayılabilir. Vatandaşlarımız Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) yönlendirilerek, bu gibi raporları almaları istenmektedir."

"Raporlar standart hale getirilecek"

Mevzuatta yer almayan rapor taleplerinin vatandaşları gereksiz bürokratik işlemlerle uğraştırdığına, aynı zamanda aile hekimleri üzerinde de fazla iş yükü oluşturduğuna dikkati çeken Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu ek iş yükü, hastalara ayrılan zamandan çalarak hizmet kalitesini düşürebilmektedir. Sağlık Bakanlığı olarak buna benzer gereksiz bürokratik süreçleri ortadan kaldırmak, hem vatandaşımız hem de aile hekimlerimizin yükünü hafifletmek amacıyla çalışıyoruz.

Diğer devlet kurumları ile Bakanlığımızın yaptığı çalışmalarda bu tür raporların talep edilmemesi hususunda ön mutabakat sağlanmıştır. Mevzuat haricinde rapor tanzimi yapılmaması için gerekli mevzuat düzenlemelerine başlanmıştır. Bu süreç neticesinde, raporların nüshaları ihtiyaç halinde e-Nabız üzerinden de temin edilebilecektir. Kısa sürede uygulamaya geçireceğimiz düzenlemelerle rapor sayısı azaltılacak ve standart hale getirilecektir. Bu sayede vatandaşlarımızın gereksiz iş ve zaman kaybının önüne geçilecek, ASM'lerde daha kaliteli hizmet verilmesi desteklenmiş olacaktır."

 

 

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