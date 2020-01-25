'Sağır oda' yanıtı

Hürriyet Ankara bürosunu ziyaretinde Hande Fırat’a açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, makam odasının arkasındaki bir odadan bahsederek, “Düğmeye basıyorsunuz filmlerdeki gibi açılan kapı yapılmış. Işık yok, elektrik düğmesi yok. Ses yalıtımlı bir oda. Bir belediye başkanının böyle odaya niye ihtiyacı olur?” ifadesini kullanmıştı. Söz konusu oda CNN Türk’te Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü programında da gündeme gelince yayına bağlanan Gökçek, özetle şunları söyledi:



SAĞIR ODA OLSA SÖKTÜRMEZ MİYDİM



“Belediye başkanlığı katı yapılırken arka tarafta arşiv odası olarak kullanılan küçük bir oda var. Kesinlikle çıkış yok. ‘Düğmeye basıp giriyorsun’ diyor. O dediği yer masamın arkasında duvar gibi yapılmış kapı. Düğmeye bastığında kapı açılıyor, tuvaletin olduğu yere geçiyorsunuz. Bir de ufak bir çalışma odasına ihtiyaç olduğu için bir ilave oda yapıldı. Bu ilave oda yapılırken ana belediye binası ile başkanlık binası arasında bir buçuk metrelik açıklık var. Bu açıklık kapatıldı. Bu açıklıktan diğer odaya geçilmiş oldu. O kapı, ana makam kapısının arkası.



Makamıma her sene sayısız çocuk gelir. Ben de adettir mutlaka hediye veririm. Makamımın hemen arkasındaki odayı oyuncak deposu olarak kullandım. Depo olarak yapılmış, ufacık bir yer. Gizli bir odaymış. Nasıl gizli bir oda? Siz de söylüyorsunuz, lambası da yok, bir şeyi de yok. Orada bir sağır oda olsa, ben oradan ayrılırken söktürmem mi? Böyle bir aptallık olabilir mi? Adam gizem veriyor, kamuoyunu meşgul etmeye çalışıyor. Bu oda 10 ay sonra mı aklına geldi?”



Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise “Başkanımız gereken açıklamayı yaptı. 3 kat ses yalıtımlı elektriksiz, camsız bir odanın varlığını ve kullanış amacını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” dediler.