Sabotajdan farkı yok

KARADENİZ Bölgesi’nde Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin’de önceki akşam başlayan 58 farklı bölgedeki orman yangınlarında 6 ev ve onlarca hektar tarım arazisi zarar gördü. Yangınlara belediye itfaiye ekipleri, orman işçileri ve AFAD ekipleri çok sayıda araçla müdahale ederken, söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. 58 bölgedeki yangından 45’inin kontrol altına alındığı, 13 noktada ise söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirdi.

‘SABOTAJ BULGUSU YOK’

Trabzon’a gelen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey yangınlarla ilgili olarak şunları söyledi: “Sabotaj olduğuna dair elimizde bulgu yok. Çoğu Karadenizli vatandaşlarımızın bu mevsimde maalesef bahçelerinde yapmış oldukları temizlik sonucu çıkan artıkları yakmalarından kaynaklanıyor. Şiddetli rüzgâr olması, yaklaşık 20 gündür yağmur düşmemiş olması, yerdeki kurumuş yaprakların rüzgârın da etkisiyle büyüyen ve devam eden yangınlar bunlar.”

100 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Trabzon Valiliği de, kentte 11 ilçede 37 noktada çıkan yangınlara müdahale edildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: “Tarım ve Orman Bakanlığımız, Trabzon Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizden toplam 93 araç ve 450 personelle müdahale edilmiştir. Şu ana kadar bu yangınlardan 30´u ekiplerimizin müdahalesiyle söndürülmüştür. Yanan evler ile yangından zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır. Yangınların çıkış nedeni konusunda gerekli inceleme ve araştırma devam etmektedir.”