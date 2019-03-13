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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN/İSTANBUL
13.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sabiha Gökçen’e 2 bin 800 kişilik cami

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Sabiha Gökçen’e 2 bin 800 kişilik cami

AVRUPA’nın en büyük 12. havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na, 2 bin 800 kişi kapasiteli cami yapılıyor.

Yıl sonu hizmete sokulması planlanan caminin temel atma törenine katılan İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, “Zengin kültürümüzü, geleneğimizi, Selçuklu mimarisinin güzel örneklerini de bu eserle ortaya koymuş olacağız. Böylesine güzel bir cami, böylesine güzel bir eser, Sabiha Gökçen Havalimanı için gerekliydi, ihtiyaçtı” dedi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmesi tarafından yaptırılan caminin temel atma töreninde konuşan Binali Yıldırım özetle şunları söyledi:

“Sabiha Gökçen Havalimanı inşa edildiğinde, biz daha göreve gelmeden burada in cin top oynuyordu. Ne uçak vardı ne yolcu vardı. 2001-2002 senesinde sadece 47 bin yolcu Sabiha Gökçen Havaalanı’nı kullanmış idi. Bugün 34 milyonu aşmış bulunuyor. 34 milyon yolcu demek, Avrupa’da 12. büyük havalimanı demek. Sabiha Gökçen, sıfırdan 15 sene içinde Avrupa’nın 12. büyük havalimanı oldu. Daha da gelişecek. İstanbul gibi burası da artık kabına sığmıyor, sürekli büyüyor.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL METRO GELECEK

Havalimanları için en büyük konu ulaşımdır. Ulaşımla ilgili metro inşaatımız hemen bunun yanında devam ediyor. Metro inşaatı önümüzdeki yıl inşallah tamamlanmış olacak. Gelecek yıllarda sadece güney aksı değil, kuzey aksında da metro hattıyla bu havalimanını besleyeceğiz. Sabiha Gökçen Havalimanı, Anadolu yakasının en büyük varış noktası olarak büyümeye devam edecek. Buraya, havaalanının hemen yakınına çok büyük bir kongre ve fuar merkezi planlaması da yaptık.”

Binali Yıldırım, daha sonra beraberindekilerle birlikte butona basarak caminin temeline ilk harcı döktü.

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