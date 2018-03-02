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    Sabah şoku!

    İHA
    02.03.2018 - 09:05 | Son Güncelleme:

    Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde Toplu Konutlar'ın bulunduğu sitenin istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın ve toprağın altında 15 araç kalırken, olayın sabaha karşı meydana gelmesi nedeniyle olası bir faciayı önledi.

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    • Trabzonda istinat duvarı çöktü... Araçlar enkaz altında kaldı
    • Trabzonda istinat duvarı çöktü... Araçlar enkaz altında kaldı
    • Trabzonda istinat duvarı çöktü... Araçlar enkaz altında kaldı
    • Trabzonda istinat duvarı çöktü... Araçlar enkaz altında kaldı

    Pelitli'de bulunan Toplu Konutlar'a ait sitenin istinat duvarı saat 06.10 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken duvarın altında 15 araç kaldığı tahmin edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

    Aracı çöken duvarın altında kalan Aslan Yavuz, büyük bir gürültüyle dışarı çıktıklarını belirterek, “Sabaha karşı büyük bir gürültüyle dışarı çıktım. Çöken duvarın altında benimde arabam kaldığını gördüm. Şu ana kadar ölen ya da yaralanan yok” derken, site sakinlerinden Bahattin Keleş de sabaha karşı büyük bir gürültüyle uyanarak dışarı çıktığını ifade ederek "Büyük bir gürültü duyunca kendimi hemen dışarı attım. Arabamın çöken yerin altında kaldığını gördüm. Duvarda daha önce herhangi bir çatlak yoktu” ifadelerini kullandı.

    Öte yandan AFAD, belediye ve jandarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken, istinat duvarının çöktüğü alan havadan görüntülendi.

    Sabah şoku

     

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    Etiketler: Trabzon , istinat duvarı , çöktü , Otomobil , son dakika
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