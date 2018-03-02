Sabah şoku!

Pelitli'de bulunan Toplu Konutlar'a ait sitenin istinat duvarı saat 06.10 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken duvarın altında 15 araç kaldığı tahmin edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Aracı çöken duvarın altında kalan Aslan Yavuz, büyük bir gürültüyle dışarı çıktıklarını belirterek, “Sabaha karşı büyük bir gürültüyle dışarı çıktım. Çöken duvarın altında benimde arabam kaldığını gördüm. Şu ana kadar ölen ya da yaralanan yok” derken, site sakinlerinden Bahattin Keleş de sabaha karşı büyük bir gürültüyle uyanarak dışarı çıktığını ifade ederek "Büyük bir gürültü duyunca kendimi hemen dışarı attım. Arabamın çöken yerin altında kaldığını gördüm. Duvarda daha önce herhangi bir çatlak yoktu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan AFAD, belediye ve jandarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken, istinat duvarının çöktüğü alan havadan görüntülendi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR