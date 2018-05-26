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    Saatler sonra ulaşıldı, acı manzara ortaya çıktı

    İHA
    26.05.2018 - 07:22 | Son Güncelleme:

    Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası Orhaneli yolunda ve şehrin bir çok noktasında sel baskınları ve heyelan meydana geldi. Heyelan Orhaneli yolunda bulunan Doğancı köyüne büyük zarar verdi. Ekipler saatler süren çalışma sonucu o köy yolunu ulaşıma açarak köylülerle iletişime geçti.

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    • Bursayı sel ve heyelan vurdu
    • Bursayı sel ve heyelan vurdu
    • Bursayı sel ve heyelan vurdu

    Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Doğancı Köyü heyelan ve sele teslim oldu. Heyelan sonucu köydeki bir çok ev kullanılamaz hale gelirken araçlar selde sürüklenerek ağır hasar aldı.

    Köyde bulunan vatandaşlar evlerin üst katlarına sığınıp ilk yardımın gelmesini bekledi. 7 saatlik çalışma sonucu Orhaneli-Bursa istikameti halen kapalıyken ulaşım Orhaneli istikametinden çift şerit olarak sağlanıyor.

    Saatler sonra ulaşıldı, acı manzara ortaya çıktıOlay yerine başta, AKUT, BAKUT, NAK,JAK, AFAD ekipleri ve gönüllü olarak çalışmalara katılan vatandaşlarda bulunuyor. İş makineleri ile heyelanla yoldan geçen araçların üzerine düşen kaya ve topraklar kaldırılırken ortaya içler acısı manzaralar çıktı.

    Saatler sonra ulaşıldı, acı manzara ortaya çıktıSu basan evlerin içerisi kullanılamaz hale gelirken köylüler yetkilerden bir an önce bu mağduriyetin giderilmesini istedi. Heyelan sonucu kayanın altında kalan ve içerisi toprak dolan araç AKUT ekipleri tarafından çıkarılırken içerisinde herhangi bir vatandaşın olmaması yüreklere su serpti.

    Saatler sonra ulaşıldı, acı manzara ortaya çıktı
    Çalışmaların süreceğini belirten ekipler olay yerinde kalarak olası ikinci bir felaket için tedbir aldı.

    Saatler sonra ulaşıldı, acı manzara ortaya çıktı

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    Etiketler: sel , gündem
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