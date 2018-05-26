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    Gümüşhane’de şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle yollar çöktü

    İHA
    26.05.2018 - 08:42 | Son Güncelleme:

    Gümüşhane’de son günlerde etkili olan sağanak yağış ve dolu yağışı köy yollarında ciddi hasara neden oldu.

    Lokal olarak etkili olan yağış özellikle il merkezine bağlı Üçkol, Çamlıköy ve Boyluca köylerinde hasara neden oldu. Doluyla birlikte gerçekleşen yağış sonrası kuru derelerden gelen seller kimi bölgelerde yolları tamamen söküp attı.

    Gümüşhane’de şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle yollar çöktüAna yollardan ziyade daha çok mahalle ve yayla yolların hasara neden olan yağışın ardından çok sayıda menfez tıkanırken, bazı araçların mahsur kaldığı köylerde büzle geçilen derelerde ise sel büzleri önüne katıp götürdü.

    Gümüşhane’de şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle yollar çöktü
    İl Özel İdaresi ekipleri yağışla birlikte iş makineleriyle duruma müdahale ederek yollarda gerekli çalışmaları yaparken yaşanan afet nedeniyle ciddi maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.

    Gümüşhane’de şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle yollar çöktü

    Etiketler: Gümüşhane , solu , sağanak yağış , gündem
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