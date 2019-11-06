Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması başlayacak mı?
Kasım ayının gelmesiyle beraber, "Saatler geri alınacak mı?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Türkiye genelinde kış saati uygulamasının ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlar, resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaları sorguluyor. Peki, kış saati uygulaması başlayacak mı? Saatler ne zaman geri alınacak? İşte, o konu hakkında detaylar.
3 senedir ülkemizde yürürlükte olan yaz saati uygulamasının bu sene değişip değişmeyeceği gündemdeki yerini koruyor. Saatlerin geri alınıp alınmayacağı konusunda kafa karışıklığı yaşayan vatandaşlar, "şuan saat kaç?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
SAATLER GERİ ALINACAK MI? KIŞ SAATİNE GEÇİLECEK Mİ?
2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yaz ve kış saati uygulamasına son vermişti. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulamasının devam ettirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT+3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.
Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verildi.
Yani kış saati uygulaması bu yıl da olmayacak.
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