Saadet’e icra yoluyla tahliye
MERHUM Başbakan Necmettin Erbakan’ın oğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile damadı Mehmet Altınöz’ün şikâyeti üzerine Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi’nde dün haciz işlemi başlatıldı.
SP’nin kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başlatılan haciz işlemi kapsamında dün sabah SP genel merkezine polis eşliğinde gelen icra memurları binayı boşalttı. Kulislerde, Fatih Erbakan’ın, boşaltılan SP’nin binasını kendi partisinin genel merkezi olarak kullanacağı konuşuluyor. MERHUM Başbakan Necmettin Erbakan’ın oğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile damadı Mehmet Altınöz’ün şikâyeti üzerine Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi’nde dün haciz işlemi başlatıldı. SP’nin kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başlatılan haciz işlemi kapsamında dün sabah SP genel merkezine polis eşliğinde gelen icra memurları binayı boşalttı. Kulislerde, Fatih Erbakan’ın, boşaltılan SP’nin binasını kendi partisinin genel merkezi olarak kullanacağı konuşuluyor. Tahliye işlemi Fatih Erbakan ve Mehmet Altınöz’e ait Emlak Turizm Ticaret AŞ’nin (ETAŞ) kazandığı kira davası sonucu başlatıldı. Taşınmada, 30 yılı aşkın süredir Milli Görüş partilerine ev sahipliği yapan binanın önüne yanaştırılan nakliye kamyonlarına konulan eşyalar arasında Necmettin Erbakan’ın bir dönem makam odasında kullandığı eşyaların da yer aldığı gözlendi. SP yöneticileri Hürriyet’e, yeni bir bina bulup taşınmak için ETAŞ yöneticilerinden istedikleri ek süre talebinin geri çevrildiğini belirterek, “Henüz uygun bir bina bulamadık. O nedenle de eşyalarımızı uygun bir yere taşıyıp, bu arada da bina arayışlarımızı sürdüreceğiz” dediler. SP Ankara İl Başkanı ve parti avukatı Fatih Beyazıt da şu açıklamayı yaptı:
EŞYA HACZİ DEĞİL
“İcra işlemi gerçekleşti. Biz burada mülkiyet sahibi olduğumuzu iddia ediyoruz. Onlar ise ‘hayır kiracı’ diyorlar. Ondan dolayı icra işlemi başlatılıp, tahliye gerçekleştirilmek isteniyor. Ancak buranın gayrimenkulün tapusuyla, ayniyle alakalı açtığımız davada lehimize bir tedbir kararı verilmiştir. Bu yönden yargısal, hukuki sürecimiz devam edecektir. Pazar gününe kadar kendilerine taşınacağımızı söyledik. Maalesef böyle bir işleme kalkışıldı. İçeride herhangi bir eşyamıza haciz söz konusu değil. Çünkü parasal anlamda bir alacak söz konusu. Bu bir tahliye sadece.”
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