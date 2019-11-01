Rusya’yla ortak devriye bugün
GENELKURMAY Karargâhı’nda Türk ve Rus askeri yetkililerin üç gün süren toplantısında belirlenen kurallara uygun olarak iki ülke askeri unsurlarının bugün Suriye sınırında ortak devriyeye başlaması bekleniyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınırın sıfır noktasına gidip birlikleri denetlemesinin bir amacının da ortak devriye ilgili olduğu belirtildi. Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyesinin ağırlıklı olarak Barış Pınarı harekât alanı dışında, bölgenin doğu ve batısındaki alanlarda yapılması bekleniyor. Devriye güzergâhlarının Tel Abyad’ın batısında Ayn el Arap’tan (Kobani) Cerablus istikametine doğru olan hat, Kamışlı’nın doğu ve batı kırsalları ile Resulayn’ın güneyine Haseke’nin de kuzeyine denk gelen kırsal kesimler olabileceği belirtiliyor. Devriyede görev alacak TSK’ya ait çok sayıda zırhlı araç Suriye tarafına geçerken, Rusya da Kamışlı bölgesine takviye zırhlı araçlar gönderdi.
Devriye başlamadan önce sınır hattında havadan keşif ve temizlik faaliyetleri de yoğunlaştı. Terör örgütünün bıraktığı el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayın tuzakları, mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timleri’nce (METİ) imha edilirken, insansız hava araçları da (İHA) sınır hattı boyunca sürekli havadan keşif yaptı.
ÜÇÜNCÜ KEZ BİRLİKTE
Türk ve Rus askerlerinin bugün başlaması öngörülen devriyesi, iki ülke askeri unsurlarının Suriye içinde üçüncü kez birlikte faaliyeti olacak. Türk ve Rus askerleri bu yıl önce 8 Mart’ta İdlib’de, daha sonra da 26 Mart’ta Tel Rıfat’ta devriye yapmıştı. Ancak bu iki bölgedeki devriyeler ortak değil koordineli olarak gerçekleşmişti. Bugünkü devriye ise ortak olacak. Türk güvenlik kaynakları NATO üyesi Türkiye’nin askerlerinin Rus askerleriyle birlikte ortak devriye yapmasının NATO’ya aykırı bir tutum olmadığını söyledi. Kaynaklar, devriyenin ana hedefinin aynı zamanda NATO’nun da sınırı olan Türkiye sınırından terör unsurlarının uzaklaşıp uzaklaşmadığının tespiti olduğunu vurguladı.
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