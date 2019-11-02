Rusya’yla ilk ortak devriye

SOÇİ’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in vardığı mutabakatın en önemli maddelerinden biri olan Türk ve Rus askerlerinin Suriye’de Fırat’ın doğusunda ortak devriye uygulaması dün hayata geçirildi. Türk ve Rus askeri heyetleri arasında üç gün süren görüşmelerde ilk devriye güzergâhı ve mesafesinin belirlenmesinden sonra Mardin Kızıltepe’nin sınırın sıfır noktasındaki Sevimli köyündeki Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait 4 zırhlı araç, Suriye’de Derbesiye’ye bağlı Şeyrik köyüne geçerek Rus devriye konvoyunu bekledi. Bir süre sonra Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait4 zırhlı araç bölgeye geldi. Devriyede görev alacak olan Türk ve Rus askeri personeli arazide kısa bir toplantı yaparak güzergâhla ilgili son değerlendirmelerde bulundu. Devriye başlamadan önce de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Valeri Gerasimov ile görüştü. Bu görüşmede de ortak devriye ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

4.5 SAAT SÜRDÜ





Saatler 12.00’yi gösterdiğinde Rusya’ya ait 4, TSK’ya ait 4 zırhlı araç Şeyrik köyünden ayrılarak doğuya Kamışlı’ya doğru Amuda istikametine yöneldi. Ortak devriye Resulayn-Kamışlı arasında Resulayn’ın 40 kilometre doğusunda ve 10 kilometre derinlikte yapıldı ve yaklaşık 4.5 saat sürdü. Özellikle TSK personeli devriye bölgesinin terör örgütünden ne kadar temizlendiği, ağır silahların istenilen düzeyde çekilip çekilmediği, mevzilerin ve tahkimatın imha edilip edilmediğine dair ayrıntılı gözlem yapıp bunları not etti.

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Devriyenin başlamasından kısa bir süre sonra Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce resmi açıklamayı yaptı. Devriyeye katılan TSK’ya ait zırhlı araçlar ile Türk ve Rus askerlerinin devriye güzergâhıyla ilgili harita üzerinde incelemelerini gösteren fotoğraflarının da eklendiği açıklamada, “Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle ilk ortak devriye, Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı” denildi.

BİRLİKTE ÜÇÜNCÜ FAALİYET

Devriye başlamadan önce sınır hattında havadan keşif ve karada temizlik faaliyetleri arttırılarak, devriye güzergâhlarında terör örgütü PKK/YPG’nin bıraktığı el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayın tuzakları, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha timlerince (METİ) imha edilmişti. Dünkü devriye Türk ve Rus askerleri arasında Suriye sınırları içinde birlikte yapılan üçüncü faaliyet oldu. Türk ve Rus askerleri bu yıl önce 8 Mart’ta İdlib’de, 26 Mart’ta da Tel Rıfat’ta devriye yapmıştı. İki bölgedeki devriyeler koordineli olarak gerçekleştirilirken, dünkü devriye ise ortak oldu.

RUSYA’DAN İKİNCİ HEYET

Devriyenin başlamasına 15 dakika kalan Milli Savunma Bakanlığı bir başka kısa açıklama yaparak, Türkiye’ye ikinci bir Rus askeri heyetinin geleceğini bildirdi. Rus askeri heyeti ile Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususların görüşüleceği belirtildi. İlk Rus askeri heyeti 28 Ekim’de Türkiye’ye gelmişti. Üç gün süren toplantılarda ortak devriye ve bunun için kurulacak mekanizmanın ayrıntıları görüşülmüştü. Ortak devriyenin ardından Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da “Devriye, Barış Pınarı Harekât Bölgesi’nin doğusunda, TSK’ye ait insansız hava aracı refakatinde 4’ü Rus toplam 8 zırhlı aracın iştiraki ile icra edilmiştir” denildi. Bu arada devriyenin harekât bölgesinin doğusunda icra edildiğini anımsatan askeri kaynaklar, “Türk-Rus ortak devriyesi Resulayn’ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı’nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede icra ediliyor. Diğer bölgelerde de yapılacak. Önümüzdeki günlerde bunları planlayacağız” dedi.

Devriye öncesi Türk askeri ve Rus askeri polisi birlikte güzergâh üzerinde inceleme yaptı. Basın mensuplarının da ilgiyle izlediği devriyeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Devriye, Barış Pınarı Harekât Bölgesi’nin doğusunda, TSK’nın insansız hava aracı refakatinde 4’ü Rus 8 zırhlı aracın iştiraki ile icra edilmiştir” denildi.