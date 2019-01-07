Rusya’ya çifte ziyaret
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk yurtdışı ziyaretini Rusya’ya yapacak. Erdoğan, iki hafta arayla yapacağı Rusya ziyaretinde ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşecek. Erdoğan, ikinci ziyaretinde ise Türkiye-Rusya-İran üçlü liderler zirvesine katılacak.
Erdoğan’ın ilk ziyaretini 14 - 15 Ocak’ta Moskova’ya yapması planlanıyor. Erdoğan ile Putin arasında yapılacak baş başa görüşmede başta ABD’nin Suriye’den çekilme kararı olmak üzere, terörle ortak mücadele, Suriye’nin yeniden imarı, yeni anayasa hazırlıkları ve üçlü zirve konularında görüş alışverişinde bulunulacak.
İki lider, başta enerji alanında işbirliği olmak üzere son dönemde gelişme gösteren ekonomik ilişkileri de ele alacak. Bu kapsamda Akkuyu NGS’de gelinen son aşama, Türk Akımı Projesi, S - 400 füze savunma sistemleri ve milli parayla ticaret konuları masaya yatırılacak.
PUTİN’E NET MESAJLAR
Geçen hafta Rusya’ya giderek temaslarda bulunan Türk heyeti, ABD’nin Suriye’den çekilme kararı başta olmak üzere terörle mücadele başlıklarında kritik temaslarda bulunmuştu. Erdoğan ile Putin’in görüşmesinde Türkiye ile Rusya arasında alt düzeyde süren temaslarda alınan kararlara son şeklinin verilmesi bekleniyor. Erdoğan’ın ABD’nin çekilmesi sonrasında sahada boşluk yaşanmaması konusunda Putin’e net mesajlar vermesi öngörülüyor.
SOÇİ’DE ÜÇLÜ ZİRVE
Ocak ayı sonu ya da şubat başında Türkiye - Rusya - İran Üçlü Liderler Zirvesi yine Rusya’da yapılacak. Tarihi kesinleşmeyen zirvenin Karadeniz kıyısındaki Soçi’de düzenlenebileceği ifade ediliyor. Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bir araya gelecek. Zirvenin ana gündem maddesini ABD’nin çekilmesinin ardından Suriye’de yaşanan gelişmeler ve atılabilecek adımlar oluşturacak. Zirvede Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonu, terör örgütleri DEAŞ, PYD - YPG ile mücadele konuşulacak.
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