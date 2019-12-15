‘Rusya artık güneyde de komşumuz’

SURİYE KRİZİ SEKİZİNCİ YILINI TAMAMLADI

“Suriye’de yaşanan kriz sekizinci yılını tamamladı. Bu zaman diliminde yakın coğrafyamız büyük değişimlere, acılara ve alt üst oluşlara şahit oldu. Türkiye’yi 17 yıldır yöneten AK Parti iktidarının ideolojik, maceracı, öngörüden ve tutarlılıktan yoksun dış politikası sınırlarımızdaki yangını daha da büyüttü. AK Parti’nin dış politikadaki hataları, ülkemizin ekonomisine, sosyal dengelerine, güvenliğine ciddi zarar verirken; bunun bedelini milletimiz çok acı şekilde ödedi, ödemeye de devam ediyor. En uzun kara sınırımız olan Suriye sınırımız, Afganistan-Pakistan sınırına döndü.

DEĞERLİ YALNIZLIK

‘Komşularla sıfır sorun’ diyerek yola çıkan iktidar, sadece bölgede değil, kendi ifadesiyle tüm dünyada, ülkemizi ‘değerli’ bir yalnızlığın içine sürükledi. Tüm bu hatalar neticesinde, AK Parti iktidarı egemen güçlerin başkentleri arasında adeta pinpon topuna döndü.

Suriye’deki krizi kendince doğru değerlendiren ve kazanan yegane ülke ise kuzey komşumuz Rusya oldu. Rusya, AK Parti iktidarının Suriye’deki hesap hatalarından yararlanmayı çok iyi bildi. Suriye’de sıkışan mevcut iktidar, Rusya’ya başta ekonomik olmak üzere çok sayıda taviz vermek zorunda kaldı. Zaten Rusya lehine ağır basan ticari ve ekonomik ilişkilerdeki dengenin, bu tavizlerden sonra Türkiye aleyhine daha da bozulacağı anlaşılıyor.

SAMİMİ GAYRET GÖSTERDİK

AK Parti iktidarı, Rusya için Suriye’nin stratejik önemini krizin başında kavrayamadı. 2015’te sahaya doğrudan inen Rusya, Suriye’deki askeri konumunu daha da güçlendirerek Türkiye’nin sadece kuzeyinde değil, güneyinde de komşu haline geldi. 2014’te Kırım’ı ilhak ettiği için diplomatik ve ekonomik yaptırımlarla dünyada yalnızlaşan Rusya, Suriye kriziyle yeniden uluslararası oyun kurucu konumuna geldi.

Biz, CHP olarak, Suriye krizinin daha ilk gününden itibaren bu krizin aşılması ve ülkemizin menfaatlerinin korunması için samimi gayret gösterdik. Maceracı bir dış politikaya hep karşı çıktık.

BARIŞ VE HUKUK EKSENLİ

2011’den bu yana geçen sekiz yıllık zaman ve yaşanan acılar, bu rehber ilkenin haklılığını bir kez daha ortaya çıkardı. Ülkemiz güvenliğinin ve ulusal çıkarlarımızın korunmasının en kalıcı teminatı, barış ve istikrara kavuşmuş bir Suriye’dir. Suriye politikamız ideolojik esaslara veya bölge dışı ülkelerin çıkar ve önceliklerine göre belirlenemez. Suriye politikamız kendi esenliğimiz ve komşumuzun istikrarı zemininde, barış ve hukuk ekseninde şekillenmelidir.”

BAĞIMLILIĞA İZİN VERİLMEMELİ

- EKONOMİ Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın koordinasyonunda hazırlanan ‘Suriye Krizinin Gölgesinde Türkiye-Rusya İlişkileri’ kitabında, Moskova ile ilişkiler geliştirilirken dengelerin gözetilmesi gerektiği belirtildi. Kitapta “İlişkilerde asimetrik bir bağımlılığın oluşmasına izin verilmemelidir” denildi.