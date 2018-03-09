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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerRumlardan Türkiye’ye ‘gaz oyunları’
Dünya Rumlardan Türkiye’ye ‘gaz oyunları’
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Dünya
09.03.2018 - 10:45, Son Güncelleme:

Rumlardan Türkiye’ye ‘gaz oyunları’

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Rumlardan Türkiye’ye ‘gaz oyunları’

Suriye’nin kuzeyinde Akdeniz’e uzanan terör koridorunu Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarıyla kesen Türkiye, sıcak denizlerde bu sefer “gaz” oyunlarıyla karşı karşıya.

Küresel güçlerin, PKK eliyle Suriye’nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı terör hattı, Türkiye’nin girişimleriyle akamete uğratıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarıyla Suriye’de kirli emellerin önünü keserken, Akdeniz’de bir başka oyun sergileniyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını küresel güçlere peşkeş çekmeyi planlıyor.

DÜNYAYI KANDIRMAYA ÇALIŞIYOR

Rum basını önceki günlerde ABD Deniz Kuvvetlerinin 10. parsele yönelik sondaj çalışmalarına koruma sağlayacağını duyurdu. Ankara sert tepki gösterdi. ABD 6. Filo sözcüsü sadece tatbikat için Doğu Akdeniz’de olduklarını açıkladı. Pentagon sözcüsü Johny Michael da, “ABD’nin 6. filosunun Exxon Mobil’i korumak için Doğu Akdeniz’de olduğu iddiaları tamamen asılsızdır” diyerek Rum yönetimini yalanladı. Güvenlik kaynaklarına göre Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi “ABD 6. Filosu Akdeniz’e geldi” diyerek dünyayı kandırmaya çalışıyor.

TILLERSON’UN ŞİRKETİ

Son tartışmaların arkasında da Akdeniz enerji sahasına ABD’nin müdahil olmak istediğinin yattığı değerlendiriliyor. Bölgede dokuz parselde sondaj çalışması yapılıyor. ABD’li Exxon Mobil şirketi de 10. parselde faaliyet göstermek istiyor. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, söz konusu şirketin eski üst düzey yöneticisiydi. Bu yüzden ABD 6’ıncı deniz filosunun bölgeye sevk edildiği belirtiliyor. Ancak, ABD’li şirketin girmeyi planladığı 10. parsel KKTC ve Türkiye münhasır ekonomik bölgesi dışında bulunuyor. Yani Türk savaş gemilerinin 6. Filo ile karşı karşıya gelme ihtimali bulunmuyor. Rumlar, bu yüzden algı operasyonuyla üçüncü tarafları bölgeye çekmeye çalışıyor.

BATIK YUNAN

Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Mustafa Sıtkı Bilgin’e göre “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Türk tarafına da münhasır alanı oldubittiye getirerek oradaki doğal gaz ve diğer tüm bu imkânları kendisi kullanmak istiyor. Ayrıca bunu Türkiye ve KKTC’ye karşı da bir şantaj ve baskı aracı olarak kullanmayı planlanıyor.” Rum ve Yunan basınının, arkalarında ABD’nin bulunduğu yönündeki haberlerle kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını dikkat çeken Prof. Dr. Bilgin “Son dönemde Yunanistan ekonomik kriz içinde ve hâlâ atlatabilmiş değil. Ülkede protestolar ve grevler var. Dolayısıyla iç politikada sıkışmış bir vaziyetteler. Bu yüzden dış politikayı iç politikaya malzeme yapıyorlar” görüşünü savunuyor. (Türkiye Gazetesi)

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