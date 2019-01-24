RTÜK’e yeni başkan
İlhan Yerlikaya’nın istifasıyla boşalan RTÜK Başkanlığı’na Ebubekir Şahin seçildi. Yerlikaya, 25 Kasım 2015’ten bu yana devam eden başkanlık görevinden, ailesinin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek önceki gün istifa etmişti. Kurulun dünkü toplantısında, RTÜK Başkanlığı’na Ebubekir Şahin seçildi. RTÜK üyesi ve Başkanvekili Esat Çıplak’ın ise bu görevine devam etmesi kararlaştırıldı.
Başkanlık oylamasında ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Başkan dahil dokuz üyeden oluşan kurulda CHP kontenjanından seçilen İlhan Taşçı yurtdışında olduğundan oy kullanamadı. Yine CHP kontenjanından seçilen İsmet Demirdöğen ise boş oy verdi. Şahin’in geriye kalan iki MHP’li üye ve 5 AK Partili üyeden birinin geçersiz oyu nedeniyle, 6 üyenin oyunu alarak başkan seçildiği ortaya çıktı.
CUMHURBAŞKANI’NA TEŞEKKÜR
“En yaşlı RTÜK üyesi” sıfatıyla Arif Fırtına başkanlığında yapılan Üst Kurul toplantısının ardından, başkanlık makamında devir teslim töreni düzenlendi. Şahin de “Böyle bir başkandan bu görevi devralmak bizler için şanstır diye düşünüyorum. Bu kutlu görevi bana layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza ve çok değerli devlet büyüklerime çok teşekkür ediyorum” dedi.
Ebubekir Şahin, 1974’te Rize Çayeli’nde doğdu. İlköğrenimini Rize’de, lise eğitimini Sakarya’da tamamlayan Şahin, 1995’te Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldu, 2002’de Gazetecilik Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı. Şahin sırasıyla İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, RTÜK, Başbakanlık gibi birçok kurumda yöneticilik görevleri üstlendi. Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcılığı da yapan Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcılığı ve Müsteşarlık görevlerinde bulundu. Şahin, 16 Ekim 2017’den beri RTÜK üyesiydi.
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