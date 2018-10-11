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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
11.10.2018 - 16:38, Son Güncelleme:

RTÜK üyesi Ankara'nın ortasında kâbusu yaşadı

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi Hamit Ersoy, Anadolu Bulvarı'nda aracına çarpan otomobildeki 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda kolu kırılan Ersoy hastaneye kaldırıldı, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen zanlılar yakalandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Hamit Ersoy, Anadolu Bulvarı'nda trafik magandalarının saldırısına uğradı. Kolu kırılan Ersoy'u darbeden 2 kişi, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

RTÜK Başkanlığından 8 Ekim Pazartesi akşamı ayrılarak kendi kullandığı şirket aracıyla Anadolu Bulvarı'nda seyreden Ersoy'un otomobiline, Aydan Caddesi kavşağında kırmızı ışıkta beklerken arkadan gelen plakasız otomobil çarptı.

Kazanın ardından aracından inen Ersoy, otomobildeki 2 kişinin saldırısına uğradı. Bu sırada olay yerine gelen ve şüphelilerin arkadaşı olduğu belirlenen 65 NK 885 plakalı kamyonetin sürücüsü ise aracı, kaçmaya çalışan Ersoy'un üzerine sürdü. Kendisini kaldırımdan yolun kenarındaki boş araziye atan Ersoy, koşarak saldırganlardan uzaklaştı. Ersoy'u yakalayamayınca makam aracına defalarca çarparak zarar veren kamyonet sürücüsü ile 2 saldırgan, çevredeki vatandaşların polisi araması üzerine kaçtı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ersoy'un sol kolunda kırık olduğu tespit edildi.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından detaylı soruşturma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameraları kayıtları ile sosyal medyaya yansıyan fotoğraf ve görüntüleri saniye saniye tarayan ekipler, olayın faili olduğunu belirledikleri Demircan Y. ile Ali İhsan Ü'yü saklandıkları yerde gözaltına aldı.

Zanlıların, olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, kamyonetin rengi ve ışık donanımını değiştirmeye çalıştıkları belirlendi.

Karşıyaka Polis Merkezi'nde ifadeleri alınan zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

2.5 SAAT OPERASYON GEÇİRDİ

Saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Ersoy, pazartesi günü saat 22.15 sıralarında Anadolu Bulvarı'nda uğradığı saldırıdan sonra sol kolunda oluşan parçalı kırıklar nedeniyle 2,5 saatlik operasyon geçirdiğini söyledi.

Olup bitene bir türlü anlam veremediğini dile getiren Ersoy, olayın şokunu 3 gündür atlatamamışken şehir magandalarının yakalandığı haberini aldığını belirtti.

Ersoy, "Umarım adalet yerini bulur ve benim başıma gelen başka kimsenin başına gelmez. Yaşadığım vahşetin başkentin önemli bir ana arterinde meydana gelmesi ayrı bir üzüntü kaynağı." ifadelerini kullandı.

RTÜK üyesi Ankaranın ortasında kâbusu yaşadı

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