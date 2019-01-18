RTÜK personel alımı başvurusu için son gün! Başvuru şartları nedir?
RTÜK, farklı branşlarda istihdam etmek üzere toplam 60 personel alımı için son başvuruları kabul ediyor. 7 Ocak tarihinde erişime açılan ve 18 Ocak tarihine kadar başvuru işlemlerinin devam edeceğini açıklayan RTÜK, adaylar için başvuru şartlarını yayımladı. Peki, RTÜK personel alımı başvurusu için son gün ne zaman? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
RTÜK personel alımı başvurusu için son günlere girildi. 18 Ocak Cuma günü sat 18.00'da sona erecek olan RTÜK personel alımı başvurusu için alım şartları paylaşıldı. İşte, RTÜK personel alımı detayları
RTÜK ALIMLARI HANGİ BRANŞLARDA YAPILACAK?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, RTÜK'ün genel idare hizmetlerinde üst kurul uzman yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere hukuk (20), maliye (3), iktisat (3), işletme (2), Türk dili ve edebiyatı (2), sosyoloji (2), psikoloji (2), tarih (1), iletişim (5), elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme mühendisliği (8), yazılım ve bilgisayar mühendisliği (10), istatistik (2) bölümlerinden mezun toplam 60 personel alınacak.
SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Adaylar başvurularını 7-18 Ocak 2019 tarihlerinde yapacak. Kadroya giriş sınavı 4 Şubat 2019'da RTÜK'te düzenlenecek. Sınava katılmaya hak kazanan adayların sınav bilgileri RTÜK'ün resmi internet sayfasında (www.rtuk.gov.tr) ilan edilecek.
YAZILI SINAV NE ZAMAN?
Sınav, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:13 06800 Bilkent Çankaya/ANKARA adresinde, 04 Şubat 2019 tarihinde başlayacak olup giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav bilgileri Üst Kurulun resmi internet sayfasında (www.rtuk.gov.tr) ilan edilecektir.
Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar, belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunacaklardır. Sınav esnasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanında resmi makamlarca verilmiş ve geçerliliği kabul edilebilen bir kimlik belgesi bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.
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