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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Reuters/AA
06.10.2018 - 23:57, Son Güncelleme:

Reuters: Türk polisi Suudi gazetecinin elçilikte öldürüldüğüne inanıyor

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Reuters: Türk polisi Suudi gazetecinin elçilikte öldürüldüğüne inanıyor

Reuters'in geçtiği habere göre, Türk polisinin ilk izlenimi kayıp Suudi gazetecinin elçilikte öldürüldüğü yönünde...

Reuters’in iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, 5 gündür kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasında öldürüldü ve cesedi buradan çıkarıldı.

Yetkililerden biri, “Türk polisinin ilk değerlendirmesine göre, Kaşıkçı İstanbul’daki konsolosluk binasında öldürüldü. Cinayetin önceden tasarlandığına ve cesedin konsolosluk binası dışına taşındığına inanıyoruz” dedi. Türk yetkililer, cinayetin nasıl işlenmiş olabileceğine dair bir bilgi paylaşmadı.

Geçtiğimiz gün Reuters’a konuşan Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu ise, ülkesinin Kaşıkçı’yla ilgili arama çalışmalarına yardım ettiğini belirtmiş ve olası bir ‘adam kaçırma’ konusuyla ilgili konuşmayı reddetmişti.

'2 UÇAKLA 15 KİŞİ GELDİ...'
Anadolu Ajansı'nın dün akşam saatlerinde geçtiği ve emniyet yetkililerine dayandırdığı haberde de, gazeteci Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı, Başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve bir kısmı Suudi yetkili olan 15 Suudi vatandaşının da bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiğine yer verilmişti.

NE OLMUŞTU?
Salı günü evrak işleriyle ilgili olarak İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasına giren Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’dan o saatten beri haber alınamıyor. Kaşıkçı en son konsolosluk binasına girerken görülmüştü.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (06.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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