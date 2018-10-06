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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.10.2018 - 01:42, Son Güncelleme:

'Misafirhanede' iddiası

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
'Misafirhanede' iddiası

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ‘misafirhanede tutulduğu’ ve ‘çoktan Suudi Arabistan’a götürüldüğü’ iddiaları var. Suudi Veliaht Prens ise ‘Türk yetkililerin konsolosluğa girip inceleme yapabileceklerini’ söyledi.

TÜRK ve Arap gazeteciler, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda alıkonulduğu iddia edilen Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla dayanışma için İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nun önünde dün gösteri yaptı. Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Kaşıkçı’nın konsolosluktan çıktığını gösteren herhangi bir kamera görüntüsü bulunmadığına dikkat çekerek, “Burada değilse bile özel bir arabayla kendi misafirhanelerine götürdüklerini düşünüyoruz ve geri getirip bırakmalarını istiyoruz” dedi.

Kışlakçı, Cemal Kaşıkçı bırakılana kadar konsolosluğun önünde beklemeye devam edeceklerini, bugün Londra’da yarın da dünyanın farklı ülkelerindeki Suudi Arabistan konsolosluklarının önünde de eylemler düzenleneceğini vurguladı. Nobel ödüllü Tevekkül Karman ise Suudi Arabistan’ı “devlet terörü” uygulamakla suçladı. Twitter’da “mujtahidd” adıyla yazan ve Londra’da yaşayan bir Suudi prensin hesabı olduğu iddia edilen paylaşımlarda ise Kaşıkçı’nın çoktan Suudi Arabistan’a götürülmüş olduğu ve Türk yetkililerin de Kaşıkçı’yı geri almaya çalıştığı iddia edildi.

PRENS: SAKLADIĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK
Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise Amerikan Bloomberg kanalına verdiği röportajda Suudi gazeteci Kaşıkçı hakkında konuştu. Yabancı temsilciliklere ait mülklerin bağımsız olduğunu belirten Suudi Prens, “Ancak biz onların (Türk makamlarının) içeri girmelerine ve arama yapmalarına izin vereceğiz. Sakladığımız hiçbir şey yok” diye konuştu.

WASHINGTON POST BOŞ SÜTUNLA ÇIKTI

Misafirhanede iddiası


Cemal Kaşıkçı’nın yazarı olduğu Amerikan Washington Post gazetesi, dünkü sayısında Kaşıkçı’nın köşesini, kendi imzası altında “Kayıp bir ses” başlığıyla ve boş bir sütun olarak yayımladı. Ayrıca gazete, editoryal köşesinde de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a bir çağrı yaparak, “Kaşıkçı’nın özgür ve işine devam edebilir durumda olduğunu” garanti etmesini istedi.

 

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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