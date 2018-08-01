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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eyüp SERBEST - İSTANBUL
01.08.2018 - 20:46, Son Güncelleme:

Restorasyonda düşerek öldü

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
Restorasyonda düşerek öldü

Üniversiteyi bitirip 8 ay önce işe başlayan restoratör Dilek Dayar (23), Tarihi Sirkeci Postanesi’nin dış cephe duvarındaki iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Dilek’in ağabeyi Sedat Dayar, “Yağmurda iskeleye çıkarmışlar. Kardeşimin kafasında baret de yokmuş” dedi. Dilek Dayar 2016 yılında Işık Üniversitesi Restorasyon Bölümü’nü bitirdi. Sekiz ay önce de büyük umutlarla işe başladı. İstanbul Sirkeci Postanesi’nin iç kısmındaki çalışmaları tamamlayınca, ekip arkadaşlarıyla -dış cephe çalışmasına geçti.

26 Temmuz’daki çalışma sırasında yağmur şiddetini arttırınca Dilek ve arkadaşları iskeleden binaya geçmeye çalıştı. Ancak genç kadın bu sırada yaklaşık 30 metreden düştü. Kafatası kırılan ve kalbi üç kez duran Dilek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dilek 27 Temmuz’da toprağa verilirken, soruşturma kapsamında restorasyon şirketinin yetkilileri İ.K. ve A.K. gözaltına alındı. A.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, İ.K. ise ihmal gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Restorasyonda düşerek öldü

AĞABEY: CİNAYETİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Dilek Dayar’ın ağabeyi Sedat Dayar, kardeşinin ihmal kurbanı olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

“En büyük ihmal yağmurda iskelede çalıştırmaktı. Olaydan sonra bölgede inceleme yaptım. İskele ile bina duvarı arasında 30 santim mesafe olması gerekirken 1.5 metre vardı. Can halatları çok kısaydı. Halatların iskeleden bina içine kadar uzaması gerekliydi. Kardeşimin kafasında baret de yokmuş. Şirkette çalışan inşaat mühendisi bana şartların çalışmaya elverişli olmadığını söyledi. Aynı uyarıları iş güvenliği firması da yapmış. Ancak dikkate alınmamış. Bu cinayetin peşini bırakmayacağız.”

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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