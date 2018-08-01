Restorasyonda düşerek öldü
Üniversiteyi bitirip 8 ay önce işe başlayan restoratör Dilek Dayar (23), Tarihi Sirkeci Postanesi’nin dış cephe duvarındaki iskeleden düşerek hayatını kaybetti.
Dilek’in ağabeyi Sedat Dayar, “Yağmurda iskeleye çıkarmışlar. Kardeşimin kafasında baret de yokmuş” dedi. Dilek Dayar 2016 yılında Işık Üniversitesi Restorasyon Bölümü’nü bitirdi. Sekiz ay önce de büyük umutlarla işe başladı. İstanbul Sirkeci Postanesi’nin iç kısmındaki çalışmaları tamamlayınca, ekip arkadaşlarıyla -dış cephe çalışmasına geçti.
26 Temmuz’daki çalışma sırasında yağmur şiddetini arttırınca Dilek ve arkadaşları iskeleden binaya geçmeye çalıştı. Ancak genç kadın bu sırada yaklaşık 30 metreden düştü. Kafatası kırılan ve kalbi üç kez duran Dilek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dilek 27 Temmuz’da toprağa verilirken, soruşturma kapsamında restorasyon şirketinin yetkilileri İ.K. ve A.K. gözaltına alındı. A.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, İ.K. ise ihmal gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AĞABEY: CİNAYETİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ
Dilek Dayar’ın ağabeyi Sedat Dayar, kardeşinin ihmal kurbanı olduğunu iddia ederek şunları söyledi:
“En büyük ihmal yağmurda iskelede çalıştırmaktı. Olaydan sonra bölgede inceleme yaptım. İskele ile bina duvarı arasında 30 santim mesafe olması gerekirken 1.5 metre vardı. Can halatları çok kısaydı. Halatların iskeleden bina içine kadar uzaması gerekliydi. Kardeşimin kafasında baret de yokmuş. Şirkette çalışan inşaat mühendisi bana şartların çalışmaya elverişli olmadığını söyledi. Aynı uyarıları iş güvenliği firması da yapmış. Ancak dikkate alınmamış. Bu cinayetin peşini bırakmayacağız.”
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