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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
08.08.2019 - 21:06, Son Güncelleme:

Restoran sahibine bomba patlatarak gözdağı vermeye çalışmışlardı... Flaş gelişme

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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, Sapanca Gölü kıyısında bulunan restoranının işletmecisinden alacaklı olanlar, kameriyede el yapımı bomba patlattı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Sapanca Gölü’nün Kartepe mevkiindeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restorana gelenler iş yeri sahibinden borcunu ödemesini istedi. Yaşanan tartışmanın ardından şüpheliler, kameriyenin bulunduğu alanda el yapımı bomba patlattı. Bomba büyük bir gürültü ile patlarken, kameriye yerle bir oldu. Restoranda çalışan Suriyeli A.A.A. yaralanırken, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Soruşturma kapsamında G.S., M.F.S., M.C.T. ve M.C. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi. 4 kişinin iş yeri sahibi ile aralarında borç-alacak meselesi olduğu, el yapımı bombayı patlatarak gözdağı vermek istedikleri öğrenildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.S., M.C.T. ve M.F.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.C. ise Cumhuriyet Savcılığı’nda alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Restoran sahibine bomba patlatarak gözdağı vermeye çalışmışlardı... Flaş gelişme

10 GÜN ÖNCE DE BOMBA BULUNDU

Öte yandan, yaklaşık 10 gün önce aynı restoranda siyah poşet içerisinde aynı tipte patlayıcı madde ele geçirildi. Restoranda bulunanların ihbarı üzerine jandarma patlayıcıya el konuldu. Jandarma iki olayın birbiri ile bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

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